Tarık Mengüç - Şakşuka sözleri! 'Şakşuka' şarkı sözleri nelerdir? Şakşuka ne demek? Şakşuka nedir? - Haberler
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Tarık Mengüç - Şakşuka sözleri! 'Şakşuka' şarkı sözleri nelerdir? Şakşuka ne demek? Şakşuka nedir?

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Tarık Mengüç - Şakşuka sözleri! 'Şakşuka' şarkı sözleri nelerdir? Şakşuka ne demek? Şakşuka nedir?

Tarık Mengüç'ün en beğenilen şarkılarından birisi Şakşuka'dır. Bugün Üç Kuruş dizisinde de Şakşuka şarkısı çalacak. Bunun ardından izleyiciler, Şakşuka sözleri nelerdir? Şakşuka ne demek, nedir? merak etti. Peki, Tarık Mengüç - Şakşuka şarkısının tüm sözleri nelerdir işte detaylar...

Tarık Mengüç - Şakşuka şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şakşuka nedir? Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka yemek mi? Tarık Mengüç - Şakşuka ne anlama gelmektedir?

ŞAKŞUKA ŞARKI SÖZLERİ

Yine bana tadını tattıramadın

Yine kalamadık baş başa

Ayarını canım tutturamadın

Yediremedin şak şuka

*****

Yine bana tadını tattıramadın

Yine kalamadık baş başa

Ayarını canım tutturamadın

Yediremedin şak şuka

*****

Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka

Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka

Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka

Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka

*****

Tarif edeyim öğreteyim sana

Hoşuna gider şak şuka

Canım istiyor pişir de yiyeyim

Doyayım hadi tıka basa

*****

Tarif edeyim öğreteyim sana

Hoşuna gider şak şuka

Canım istiyor pişir de yiyeyim

Doyayım hadi tıka basa

*****

Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka

Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka

Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka

Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka

*****

Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka

Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka

Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka

Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka

ŞAKŞUKA NEDİR? ŞAKŞUKA NE DEMEK?

Şakşuka patlıcan, biber, sakız kabağı gibi sebzelerin kavrulduktan sonra, üzerine domates sosu dökülmesiyle hazırlanan, Türk mutfağından meze. Genellikle yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ile sunulur.

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