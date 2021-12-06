Tarık Mengüç - Şakşuka sözleri! 'Şakşuka' şarkı sözleri nelerdir? Şakşuka ne demek? Şakşuka nedir?
Tarık Mengüç'ün en beğenilen şarkılarından birisi Şakşuka'dır. Bugün Üç Kuruş dizisinde de Şakşuka şarkısı çalacak. Bunun ardından izleyiciler, Şakşuka sözleri nelerdir? Şakşuka ne demek, nedir? merak etti. Peki, Tarık Mengüç - Şakşuka şarkısının tüm sözleri nelerdir işte detaylar...
Tarık Mengüç - Şakşuka şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şakşuka nedir? Şakşuka nasıl yapılır? Şakşuka yemek mi? Tarık Mengüç - Şakşuka ne anlama gelmektedir?
ŞAKŞUKA ŞARKI SÖZLERİ
Yine bana tadını tattıramadın
Yine kalamadık baş başa
Ayarını canım tutturamadın
Yediremedin şak şuka
*****
Yine bana tadını tattıramadın
Yine kalamadık baş başa
Ayarını canım tutturamadın
Yediremedin şak şuka
*****
Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka
Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka
Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka
Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka
*****
Tarif edeyim öğreteyim sana
Hoşuna gider şak şuka
Canım istiyor pişir de yiyeyim
Doyayım hadi tıka basa
*****
Tarif edeyim öğreteyim sana
Hoşuna gider şak şuka
Canım istiyor pişir de yiyeyim
Doyayım hadi tıka basa
*****
Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka
Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka
Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka
Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka
*****
Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka
Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka
Şak şuka şak şuka şak şuka şaka da şuka
Doyamadım tadamadım yiyemedim şaka da şuka
ŞAKŞUKA NEDİR? ŞAKŞUKA NE DEMEK?
Şakşuka patlıcan, biber, sakız kabağı gibi sebzelerin kavrulduktan sonra, üzerine domates sosu dökülmesiyle hazırlanan, Türk mutfağından meze. Genellikle yoğurt veya sarımsaklı yoğurt ile sunulur.
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