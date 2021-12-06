Tarık Mengüç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tarık Mengüç'ün hayatı ve biyografisi! Şarkıları nelerdir?

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TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç (d. 1972, İstanbul, Türkiye) Türk şarkıcı ve söz yazarı.

Tarık Mengüç doğum tarihi : 1972

Tarık Mengüç kaç yaşında : 49 yaşında

Tarık Mengüç nereli : İstanbul Şişli doğumlu

Tarık Mengüç mesleği ne : Şarkıcı, Söz yazarı

HAYATI

Tarık Mengüç, 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Kuştepe mahallesinde doğmuştur. Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

KARİYERİ

2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.

Avustralya'da verdiği bir konserin ardından, önce Avustralya menşeili bir markanın, sonrasında da Nesine.com ve Vodafone'un reklam yüzü olmuştur.

İlk televizyon ve sinema kariyerine 2006 yılında "Cennet Mahallesi" isimli dizide konuk oyuncu olarak başlayan Mengüç, sonrasında Şafak Sezer'in başrol oynadığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli filmde Roman Bekir karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012 yılında "İkizler Firarda" isimli filmde rol almıştır.

2013 Rock'n Coke festivalinde açılış sahnesini almıştır. Bir rock festivalinde 9/8'lik müzikle ilk kez sahne alan Mengüç, festivalin reklam çalışmalarını yapan C-Section ajansın tanıtım klibinde rol almış ve tanıtım şarkısını söylemiştir. Bu tanıtım müziği ve klibiyle Kristal Elma'da 7, Felis'te 5 ve Mix Awards'ta 3 ödül kazandırmıştır.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır.

DİSKOGRAFİ

2004 : Şakşuka : Albüm

2007 : Lakerda : Albüm

2009 : İnadına 35 Derece : Albüm

2011 : Tek Kişilik Orduyum : Albüm

2015 : Sakız : Albüm

2016 : Naş Naş : Maxi Single

2017 : Paçoz : Single

2018 : Tarçın Kokulum : Single

2019 : Küresel Isınma : Single

2020 : Yılan : Single

FİLMOGRAFİ

2006 : Cennet Mahallesi : Konuk Oyuncu

2008 : Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Roman Bekir

2012 : İkizler Firarda

2017 : Survivor Türkiye

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