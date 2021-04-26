Tarık Mengüç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Tarık Mengüç kaç yaşında, biyografisi nedir?

Şarkıcı Tarık Mengüç, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Mengüç, ilk kez söyleyeceği ilahilerle canlı yayında olacak. Hareketli şarkılarıyla tanınan Mengüç'ün yaptığı kabe ziyaretini Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında anlatacak. Peki, Tarık Mengüç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Tarık Mengüç kaç yaşında, biyografisi nedir? Tarık Megüç'e dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkıcı Tarık Mengüç, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Mengüç, ilk kez söyleyeceği ilahilerle canlı yayında olacak. Hareketli şarkılarıyla tanınan Mengüç'ün yaptığı kabe ziyaretini Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında anlatacak. Peki, Tarık Mengüç kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Tarık Mengüç kaç yaşında, biyografisi nedir? Tarık Megüç'e dair bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç 1972 yılında İstanbul'da doğan Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.

Tarık Mengüç,İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Kuştepe mahallesinde doğmuştur. Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kariyeri

2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.

Avustralya'da verdiği bir konserin ardından, önce Avustralya menşeili bir markanın, sonrasında da Nesine.com ve Vodafone'un reklam yüzü olmuştur.

İlk televizyon ve sinema kariyerine 2006 yılında "Cennet Mahallesi" isimli dizide konuk oyuncu olarak başlayan Mengüç, sonrasında Şafak Sezer'in başrol oynadığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli filmde Roman Bekir karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012 yılında "İkizler Firarda" isimli filmde rol almıştır.

2013 Rock'n Coke festivalinde açılış sahnesini almıştır. Bir rock festivalinde 9/8'lik müzikle ilk kez sahne alan Mengüç, festivalin reklam çalışmalarını yapan C-Section ajansın tanıtım klibinde rol almış ve tanıtım şarkısını söylemiştir. Bu tanıtım müziği ve klibiyle Kristal Elma'da 7, Felis'te 5 ve Mix Awards'ta 3 ödül kazandırmıştır.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır.

Albümleri

2004 Şakşuka

2007 Lakerda

2009 İnadına 35 Derece

2011 Tek Kişilik Orduyum

2015 Sakız

2016 Naş Naş

2017 Paçoz

2018 Tarçın Kokulum

2019 Küresel Isınma

2020 Yılan

TARIK MENGÜÇ KAÇ YAŞINDA?

Tarık Mengüç, 1972 doğumlu olup 49 yaşındadır.