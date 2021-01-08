Tarihte bugün ne oldu? 8 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ocak'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 8 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ocak'ta yaşananlar!

08.01.2021 00:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 01:00
Tarihte bugün ne oldu? 8 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ocak'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 8 Ocak tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Ocak'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

8 Ocak tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 8 Ocak'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 8 Ocak tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1297 - Monako bağımsızlığını kazandı.

1499 - Fransa'da XII. Louis, Anne de Bretagne ile evlendi.

1610 - İtalyan astronom Galileo Galilei, Jüpiter'in iki uydusunu (İo, Europa) tespit etti.

1784 - Osmanlı Devleti, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıdı.

1835 - ABD'nin ulusal borcu ilk ve son kez olarak 0 (sıfır) oldu.

1916 - İtilaf Devletleri, Osmanlı Ordusu'nun Çanakkale direnişini kıramadılar. Yenilgiye uğrayarak Gelibolu Yarımadası'ndan çekilmeye başladılar. Başarısızlığı nedeniyle İngiliz Deniz Kuvvetleri Komutanı, Amiral Winston Churchill görevinden istifa etti.

1918 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak toplantısında, Avrupa'da kalıcı barışın sağlanması için, kendi adıyla anılacak olan 14 prensibi ortaya attı.

1933 - Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

1941 - İstanbul'da 401 ilkokulda 1846 öğretmen ve 74.488 öğrencinin öğrenim yaptığı açıklandı.

1943 - Yoksullara ucuz ekmek verilmesine ilişkin kararname yayımlandı.

1945 - İskenderun Limanı hizmete açıldı.

1946 - Celâl Bayar, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı oldu.

1958 - 14 yaşındaki Bobby Fischer, Amerika Birleşik Devletleri satranç şampiyonu oldu.

1959 - Charles de Gaulle, Beşinci Fransa Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı olarak görevine başladı.

1960 - Hirfanlı Barajı hizmete girdi.

1962 - Hollanda'da tren kazası: 93 kişi öldü.

1977 - Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit, milletvekillerine yapılan zamlara tepki gösterdi; maaş zammını kabul etmeyeceğini açıkladı.

1980 - Akaryakıt yokluğu nedeniyle fabrikaların %80'i üretimi durdurdu.

1982 - Yılmaz Güney, "komünizm propagandası yapmaktan" gıyabında 7,5 yıla mahkûm edildi.

1986 - Henry Miller'in Oğlak Dönencesi adlı romanı, müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatıldı.

1986 - Hacker manifestosu, ABD'de duyuruldu.

1986 - 8 sanatçıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "profesörlük" unvanı verildi. Unvan verilen sanatçılar arasında, Yıldız Kenter, Hikmet Şimşek ve Nevit Kodallı da vardı.

1988 - Bülent Ersoy'un sahneye çıkma yasağı kaldırıldı. Operasyonla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un sahneye çıkmasına, Emniyet Genel Müdürlüğü 7 yıldır izin vermiyordu.

1988 - Türkiye Emlak Bankası kuruldu.

1989 - Birleşik Krallık'ta East Midlands havaalanı yakınlarında Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı karayolu üzerine düştü: 46 kişi öldü, 80 kişi yaralı kurtuldu.

1991 - Hükümetle anlaşan maden işçileri, eylemlerine son vererek Zonguldak'a döndüler.

1992 - Ankara'da bir depoda kilitli tutulan "yasak" kitaplar Kültür Bakanlığı'nda sergilenmeye başladı. Kitaplar ileride oluşturulacak Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi'ne konulacak.

1993 - Aziz Nesin, "12 Eylül'de 5 deli bir kuyuya taş attı, 60 milyon insan çıkaramıyor." dedi.

1996 - Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Eyüp Spor Salonu yanındaki parkta ölü bulundu.

1996 - Antonov An-32 tipi bir kargo uçağı, Kinşasa'da (Zaire) bir pazar yerine düştü: 350 kişi öldü.

1997 - Vehbi Koç'un çalınan naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığında boş bir mezarda bulundu ve çalanlar yakalandı. Koç'un naaşı, 10 Ocak'ta ikinci kez toprağa verildi.

2003 - THY'nin İstanbul-Diyarbakır seferini yapan RC-100 tipi uçağı, Diyarbakır'a inişi sırasında düştü: 74 kişi öldü, 3 kişi yaralanarak kurtuldu.

2003 - Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan'da askeri üsler kurmaya başladı.

2008 - Orhan Alkaya, İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirildi.

2010 - Halep ile Gaziantep arasında konulan yolcu treni ilk seferini yaptı.

DOĞUMLAR

626 - Hüseyin ibn Ali, Dördüncü Hâlife olan Ali bin Ebu Talib'in oğlu (ö. 680)

1556 - Uesugi Kagekatsu, Japon samuray ve savaş lordu (ö. 1623)

1583 - Simon Episcopius, Hollandalı teolog (ö. 1643)

1601 - Baltasar Gracián, İspanyol yazar (ö. 1658)

1793 - Ludwig Reichenbach, Alman bitki bilimci ve ornitolog (ö. 1879)

1822 - Carlo Alfredo Piatti, İtalyan çellist ve besteci (ö. 1901)

1823 - Alfred Russel Wallace, İngiliz toplum ve doğa bilimci, antropolog ve biyolog (ö. 1913)

1849 - Stepan Makarov, Rus koramiral ve okyanus bilimici (ö. 1904)

1863 - Ellen Churchill Semple, Amerikalı coğrafyacı (ö. 1932)

1867 - Emily Greene Balch, Amerikalı ekonomist ve yazar (ö. 1961)

1881 - Claud Buchanan Ticehurst, İngiliz ornitolog (ö. 1941)

1885 - Archibald Cochrane, İskoç siyasetçi ve deniz subayı (ö. 1958)

1889 - Erhard Raus, Nazi Almanyası'nda asker (ö. 1956)

1891 - Walther Bothe, Alman matematikçi, kimyacı, fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1957)

1894 - Vilmos Tkálecz, Macar-Sloven okul müdürü ve politikacı (ö. 1950)

1896 - Manuel Rojas Sepúlveda, Şilili romancı ve kısa öykücü (ö. 1973)

1899 - Solomon Bandaranaike, Sri Lanka Başbakanı (ö. 1959)

1899 - Mabel Strickland, Maltalı gazeteci, gazete sahibi ve politikacı (ö. 1988)

1902 - Georgiy Maksimilyanoviç Malenkov, Sovyet devlet adamı (Jozef Stalin'in yakın mesai arkadaşı ve Stalin'in ölümünden sonra SSCB Başbakanı) (ö. 1988)

1908 - William Hartnell, İngiliz aktör ve Doctor Who dizisinin ilk doktoru (ö. 1975)

1909 - José Ferrer, Porto Rikolu oyuncu ve yönetmen (ö. 1992)

1922 - Artemio Franchi, İtalyan futbol adamı (ö. 1983)

1935 - Elvis Presley, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (ö. 1977)

1937 - Shirley Bassey, Galli şarkıcı

1940 - Sid Ganis, Amerikalı film yapımcısı

1941 - Graham Chapman, İngiliz komedyen ve oyuncu (ö. 1989)

1942 - Junichiro Koizumi, Japonya Başbakanı

1942 - Stephen Hawking, İngiliz teorik fizikçi (patlayan kara delikler teorisiyle görelilik teorisi ve kuantum mekaniğinde çığır açan) (ö. 2018)

1945 - Kadir Topbaş, Türk mimar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

1947 - David Bowie, İngiliz şarkıcı ve sinema oyuncusu (ö. 2016)

1947 - Şansal Büyüka, Türk gazeteci ve spor yazarı

1947 - William Bonin, Amerikalı seri katil (ö. 1996)

1948 - Arkadaş Zekai Özger, Türk şair (ö. 1973)

1949 - Aykut Işıklar, Türk gazeteci (ö. 2019)

1949 - Nuri Kurtcebe, Türk çizgi-romancı ve karikatürist

1953 - Gülistan Okan, Türk ses sanatçısı

1958 - Rey Mysterio, Sr., Amerikalı güreşçi ve oyuncu

1961 - Jérôme Bonnafont, Fransız bürokrat ve diplomat

1966 - Gökhan Gedikali, Türk futbolcu

1969 - Jeremy Davies, Amerikalı oyuncu

1972 - Burak Aydos, Türk şarkıcı

1972 - Giuseppe Favalli, İtalyan futbolcu

1975 - Elena Grushina, Ukraynalı buz patenci

1975 - Vatan Şaşmaz, Türk oyuncu, sunucu ve yazar (ö. 2017)

1976 - Bora Sancar, Türk basketbolcu

1977 - Amber Benson, Amerikalı oyuncu

1977 - Erdal Bibo, Türk basketbolcu

1977 - Manuela Arcuri, İtalyan model ve aktris

1978 - Marco Fu, Hong Konglu snooker oyuncusu

1983 - Chris Masters, Amerikalı profesyonel güreşçi

1983 - Felipe Colombo, Meksikalı dizi oyuncusu

1983 - Kim Jong-un, Kuzey Kore Devlet Başkanı

1985 - Karina Ocasio, Porto Rikolu voleybolcu

1986 - David Silva, İspanyol futbolcu

1990 - Sara Vulovic, Sırp model ve yönetmen

1992 - Koke, İspanyol futbolcu

ÖLÜMLER

1324 - Marco Polo, İtalyan seyyah (d. 1254)

1337 - Giotto di Bondone, İtalyan ressam ve mimar (d. 1267)

1642 - Galileo Galilei, İtalyan fizikçi, matematikçi ve astronom (d. 1564)

1713 - Arcangelo Corelli, İtalyan besteci (d. 1653)

1825 - Elias (Eli) Whitney, Amerikalı mucit ve sanayici (d. 1765)

1878 - Nikolay Nekrasov, Rus şair ve gazeteci (d. 1821)

1896 - Paul Verlaine, Fransız şair (d. 1844)

1935 - Rauf Yekta, Türk müzisyen, müzikolog ve besteci (d. 1871)

1946 - Dion Fortune, İngiliz okültist ve yazar (d. 1890)

1948 - Kurt Schwitters, Alman resim ve heykel sanatçısı (d. 1887)

1949 - Yoshijiro Umezu, Japon asker (d. 1882)

1950 - Joseph Alois Schumpeter, Avusturyalı iktisatçı ve siyaset bilimci (d. 1883)

1961 - Yaşar Doğu, Türk Dünya şampiyonu güreşçi (d. 1913)

1964 - Julius Raab, Avusturyalı politikacı (d. 1891)

1964 - Karekin Deveciyan, Türk-Ermeni zoolog ve yazar (d. 1868)

1967 - İlhan Tarus, Türk savcı, yargıç ve hikâye, oyun ve roman yazarı (d. 1907)

1976 - Çu En-Lay, Çin Başbakanı (d. 1898)

1983 - Gerhard Barkhorn, Alman pilot asker (d. 1919)

1983 - Hüseyin Alp, Türk basketbolcu (d. 1935)

1986 - Mehmet İzmen, Türk siyasetçi ve bürokrat (d. 1909)

1988 - Duygu Aykal, Türk balerin ve koreograf (d. 1943)

1990 - Terry-Thomas, İngiliz oyuncu ve komedyen (d. 1911)

1996 - François Mitterrand, Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1916)

1996 - Metin Göktepe, Türk gazeteci (d. 1968)

1997 - Melvin Calvin, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1911)

1998 - Michael Tippett, Britanyalı opera ve batı klasik müzik bestecisi (d. 1925)

2000 - Sohban Koloğlu, Türk sinema dekoratörü, yönetmen ve oyuncu (d. 1918)

2005 - Raif Aybar, Türk siyasetçi (d. 1915)

2006 - Özdemir Birsel, Türk film yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1929)

2014 - Selçuk Uluergüven, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1941)

2016 - Oscar Fritschi, İsviçreli siyasetçi ve diplomat (d. 1939)

2017 - Haşimi Rafsancani, İranlı devlet adamı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı (d. 1934)

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