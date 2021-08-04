Tarihte bugün ne oldu? 4 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 4 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Ağustos'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 4 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Ağustos'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 4 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 4 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

4 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 4 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

• 1578 - Vadiü'l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle sona erdi.

• 1683 - Dom Perignon ilk şampanyayı üretti.

• 1791 - Osmanlı ile Avusturya Devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.

• 1870 - Kızılhaç Derneği, Birleşik Krallık'ta kuruldu.

• 1923 - Rauf Bey (Orbay) Başbakanlıktan ayrıldı.

• 1940 - Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı.

• 1944 - Anne Frank, Naziler tarafından yakalandı. 1945'te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan klasik haline geldi.

• 1950 - TSKB - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A. Ş. kuruldu.

• 1958 - Uluslararası Para Fonu'nun baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Dolar 2 lira 80 kuruştan, 9 liraya çıktı.

• 1959 - İstanbul'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.

• 1976 - İspanya Kralı Juan Carlos, siyasi tutukluların %90'ını affetti.

• 1983 - İtalya'da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, Başbakanlık görevine getirildi.

• 1986 - Yargıtay, ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un erkek olduğuna karar verdi.

• 1987 - Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin İran'a silah satan ülkeler arasında olduğunu ileri sürdü.

• 1988 - Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.

• 1995 - Hırvatistan'nın Krayina Sırp Cumhuriyeti'ya karşı saldırılarına başlamasıyla, Fırtına Harekâtı başladı.

• 2005 - Senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

• 2019 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

• 2020 - 2020 Beyrut patlamaları: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Beyrut Limanı'nda bir depoda bulunan 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak etti; 154 kişi öldü, 6 bin kişi yaralandı. Kentte büyük hasar meydan geldi.

DOĞUMLAR

• 1521 - VII. Urbanus, Katolik Kilisesi'nin 228. Papası (ö. 1590)

• 1792 - Percy Bysshe Shelley, İngiliz şair (ö. 1822)

• 1801 - Augustin-Alexandre Dumont, Fransız heykeltıraş (ö. 1884)

• 1805 - William Rowan Hamilton, İrlandalı matematikçi (ö. 1865)

• 1834 - John Venn, İngiliz matematikçi (ö. 1923)

• 1859 - Knut Hamsun, Norveçli romancı, oyun yazarı, şair ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1952)

• 1901 - Louis Daniel Armstrong, Amerikalı caz trompetçisi (ö. 1971)

• 1912 - Daniel Aaron, Amerikalı yazar ve akademisyen (ö. 2016)

• 1912 - Raoul Wallenberg, İsveçli bir mimar, iş adamı, diplomat ve yardımseverdi (ö. 1947)

• 1920 - Helen Thomas, Amerikalı gazeteci ve muhabir (ö. 2013)

• 1921 - Maurice Richard, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç (ö. 2000)

• 1927 - Turgut Uyar, Türk şair (ö. 1985)

• 1928 - Gerard Damiano, Amerikalı porno film yönetmeni (ö. 2008)

• 1930 - Ali Sistani, Irak'taki en önemli Şiî dini lider

• 1932 - Frances E. Allen, Amerikalı bilgisayar bilimcisi (ö. 2020)

• 1934 - Dallas Green, Amerikalı eski beyzbol oyuncusu, yönetici ve menajerdir (ö. 2017)

• 1935 - Carol Arthur, Amerikalı aktris (ö. 2020)

• 1940 - Hilmi Özkök, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24. Genelkurmay Başkanı

• 1941 - Zeki Ökten, Türk yönetmen (ö. 2009)

• 1942 - Don S. Davis, Amerikalı aktör, ressam (ö. 2008)

• 1943 - Vicente Alberto Álvarez Areces, İspanyol politikacı (ö. 2019)

• 1944 - Orhan Gencebay, Türk müzisyen

• 1952 - Moya Brennan, Grammy Ödülü adayı Kelt folk şarkıcıs

• 1953 - Hiroyuki Usui, Japon eski millî futbolcudur

• 1954 - Anatoliy Kinah, Bir Ukraynalı siyasetçi

• 1955 - Billy Bob Thornton, Amerikan oyuncu, film yazarı, müzisyen

• 1957 - John Wark, İskoç millî futbolcudur.

• 1958 - Mary Decker, Amerikalı bayan eski orta mesafe koşucusu

• 1958 - Silvan Şalom, İsrailli sağ siyasetçi ve bakan

• 1959 - John Gormley, İrlandalı politikacı

• 1960 - José Luis Rodríguez Zapatero, İspanyol siyasetçi ve Başbakan

• 1961 - Barack Obama, ABD'nin 44. Başkanı

• 1965 - Dennis Lehane, Amerikalı yazar ve senarist

• 1965 - Fredrik Reinfeldt, İsveçli siyasetçi ve Başbakan

• 1965 - Michael Skibbe, Alman futbolcu ve teknik direktör

• 1968 - Daniel Dae Kim, Amerikalı oyuncu

• 1969 - Max Cavalera, Brezilyalı bir şarkıcı, gitarist ve söz yazarıdır

• 1970 - John August, Amerikalı senarist, yönetmen ve oyuncu

• 1970 - Ron Lester, Amerikalı oyuncu (ö. 2016)

• 1971 - Jeff Gordon, Amerikalı yarış arabası sürücüsü

• 1973 - Marcos, Brezilyalı millî futbolcudur

• 1974 - Kily González, Arjantinli millî futbolcudur

• 1975 - Andy Hallett, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı (ö. 2009)

• 1975 - Nikos Liberopulos, Yunan forvet oyuncusu

• 1977 - Luís Boa Morte, Portekizli millî futbolcu ve teknik direktör

• 1981 - Marques Houston, Amerikalı R&B şarkıcısı ve oyuncu

• 1981 - Meghan, Amerikalı oyuncu ve manken, Britanya Kraliyet Ailesi üyesi

• 1982 - Öykü Gürman, Türk şarkıcı

• 1983 - David Cerrajería, İspanyol futbolcu

• 1983 - Greta Gerwig, Amerikalı oyuncu, yönetmen, senarist ve oyun yazarı

• 1984 - Alexis Ruano Delgado, İspanyol futbolcudur

• 1985 - Robbie Findley, Amerikan futbolcudur

• 1985 - Mark Milligan, Avustralyalı millî futbolcudur

• 1987 - Marreese Speights, Amerikalı profesyonel eski basketbolcu

• 1987 - Jang Keun Suk, Güney Koreli oyuncu, şarkıcı ve model

• 1987 - Antonio Valencia, Ekvador'lu millî futbolcudur

• 1988 - Tom Parker, İngiliz müzisyen

• 1989 - Jessica Mauboy, Avustralyalı bir şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu

• 1990 - Hikmet Balioğlu, Türk futbolcu

• 1991 - Izet Hajrovic, Boşnak millî futbolcudur

• 1992 - Cole Sprouse, Amerikalı oyuncu

• 1992 - Dylan Sprouse, Amerikalı oyuncu

• 1994 - Almila Ada, Türk oyuncu

ÖLÜMLER

• 1060 - I. Henri, 20 Temmuz 1031'den 4 Ağustos 1060'ta ölümüne kadar Fransa kralı (d. 1008)

• 1306 - III. Wenceslaus, 1301 ile 1305 arasında Macaristan ve 1305 yılında Bohemya ve Polonya kralı (d. 1289)

• 1345 - İsmail, 1342-1345 doneminde saltanat süren Türk kökenli Bahri Hanedanı'ndan onaltıncı Memluk Devleti hükümdarı (d. 1325)

• 1526 - Juan Sebastián Elcano, İspanyol kaşif, denizci (d. 1486)

• 1578 - I. Sebastião, Portekiz Kralı (d. 1554)

• 1639 - Juan Ruiz de Alarcón, Meksikalı Yazar, oyuncu, hukukçu (d. 1581)

• 1683 - Turhan Hatice Sultan, Osmanlı'nın 2. Valide Sultanı (IV. Mehmet'in annesi) (d. 1627)

• 1875 - Hans Christian Andersen, Danimarkalı masal yazarı (d. 1805)

• 1892 - Ernestine Rose, Amerikalı yazar (d. 1810)

• 1900 - Étienne Lenoir, Belçikalı mühendis (d. 1822)

• 1922 - Enver Paşa, Osmanlı asker ve siyaset adamı (d. 1881)

• 1948 - Mileva Maric, Sırp fizikçi (d. 1875)

• 1957 - Talat Artemel, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1901)

• 1977 - Edgar Douglas Adrian, Britanyalı elektrofizyolog (d. 1889)

• 1977 - Ernst Bloch, Alman filozof (d. 1885)

• 1981 - Fazıla Şevket Giz, Türk zoolog (Türkiye'nin ilk kadın profesörlerinden) (d. 1903)

• 1981 - Melvyn Douglas, Amerikalı aktör (d. 1901)

• 1991 - Nikiforos Vrettakos, Yunan şair ve yazar (d. 1912)

• 1993 - Sabri Berkel, Türk ressam (d. 1907)

• 1997 - Jeanne Calment, dünyanın en uzun ömürlü insanı (122 yıl 164 gün) (d. 1875)

• 1998 - Yuri Artyuhin, Sovyet kozmonot (d. 1930)

• 1999 - Victor Mature, Amerikalı aktör (d. 1915)

• 2003 - Frederick Chapman Robbins, Amerikalı mikrobiyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1916)

• 2004 - Baki Tamer, Türk karakter, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu (d. 1924)

• 2005 - Osman Numan Baranus, Türk şair ve yazar (d. 1930)

• 2007 - Lee Hazlewood, Amerikalı country şarkıcısı, besteci ve yapımcı (d. 1929)

• 2007 - Samih Rifat, Türk mimar, fotoğrafçı, çevirmen ve yazar (d. 1945)

• 2008 - Craig Jones, İngiliz motosiklet yarışçısı (d. 1985)

• 2009 - Blake Snyder, Amerikalı yazar, senarist, danışman ve eğitimci (d. 1957)

• 2011 - Naoki Matsuda, Japon eski millî futbolcudur (d. 1977)

• 2012 - Metin Erksan, Türk film yönetmeni (d. 1929)

• 2013 - Şêrko Bêkes, çağdaş Kürt şairi (d. 1940)

• 2013 - Ahmet Erhan, Türk şair ve yazarı (d. 1958)

• 2013 - Renato Ruggiero, İtalyan diplomat ve eski bakan (d. 1930)

• 2014 - Walter Massey, Kanadalı bir aktör (d. 1928)

• 2015 - Takashi Amano, Japon fotoğraf sanatçısı, akvarist ve yazar (d. 1954)

• 2016 - Zinaida Şarko, Rus tiyatro ve sinema oyuncusudur (d. 1929)

• 2017 - Luiz Melodia, Brezilyalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarıdır (d. 1951)

• 2017 - Yavuz Özışık, Türk piyanist ve müzisyen (d. 1942)

• 2019 - Ernie Bowman, Eski Amerikalı profesyonel beyzbol oyuncusu (d. 1935)

• 2019 - Ivo Lill, Estonyalı cam sanatçısı (d. 1953)

• 2020 - Üstün Asutay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1938)

• 2020 - Ebrahim Alkazi, Hint tiyatro yönetmeni ve eğitimci (d. 1925)

• 2020 - Frances E. Allen, Amerikalı bilgisayar bilimcisi (d. 1932)

• 2020 - Sunnam Rajaiah, Hint politikacı (d. 1960)

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Tarihte bugün ne oldu? 4 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Ağustos'ta yaşananlar! - Haberler
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