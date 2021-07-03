Tarihte bugün ne oldu? 3 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Temmuz'da yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 3 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Temmuz'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 3 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Temmuz'da yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 3 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 3 Temmuz yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

3 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Temmuz tarihte ve dünyada ne günü? 3 Temmuz tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

OLAYLAR

• 1243 - Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğol İmparatorluğu'na yenilmesiyle ve Moğol tabiiyetine girmesiyle sonuçlanan Kösedağ Savaşı gerçekleşti.

• 1250 - Fransa Kralı IX. Louis, 7. Haçlı seferi sırasında Mısır'da Memluk Hükümdarı Baybars tarafından esir alındı.

• 1462 - Midilli, Osmanlılar tarafından alındı.

• 1767 - Norveç'in en eski gazetesi Adresseavisen yayımlanmaya başladı. Bu gazete hâlen çıkmaktadır.

• 1778 - Prusya, Avusturya'ya savaş ilan etti.

• 1890 - Idaho, Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. eyaleti oldu.

• 1905 - Rusya'da askerler genel greve giden altı binden fazla işçiyi öldürdü.

• 1908 - Kolağası Resneli Niyazi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de onayı ile Makedonya'da Ohri yakınındaki dağlara çıkarak, II. Meşrutiyet'in ilanına yol açan ayaklanmanın lideri oldu.

• 1928 - Londra'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleşti.

• 1938 - Buharlı tren hız rekoru Birleşik Krallık'ta kırıldı: 203 km/saat.

• 1938 - Türkiye ile Fransa arasında Antakya'da Türk-Fransız Askerî Antlaşması imzalandı. Hatay'ın toprak bütünlüğünü korumak ve yapılacak olan seçimlerin sayım ve denetimini sağlamak için 2500 Türk ve 2500 Fransız askerî görevlendirildi. Türk askerî birlikleri 5 Temmuz'da Hatay'a girdi.

• 1944 - II. Dünya Savaşı: Minsk, Sovyet Birlikleri'nce Nazilerden geri alındı.

• 1969 - Türkiye'deki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti.

• 1970 - Birleşik Krallık'a ait bir yolcu uçağı, İspanya'nın Barselona kentinin kuzeyindeki dağlık bölgede düştü: 113 kişi öldü.

• 1976 - İsrail komandoları düzenledikleri operasyonla, kaçırıldıktan sonra Uganda'nın Entebbe şehrindeki Entebbe Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen bir uçaktaki 105 rehineyi kurtardılar.

• 1988 - İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü açıldı.

• 1988 - Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir savaş gemisinin açtığı ateş sonucu Iran Air'e ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerinde düştü: 290 kişi öldü.

• 1991 - Çeçenistan Cumhuriyeti ilan edildi.

• 1994 - Teksas'ta trafik tarihinde en ölümcül gün: Çeşitli kazalarda 46 kişi öldü.

• 2001 - Tupolev TU-154 tipi bir yolcu uçağı, İrkutsk-Rusya'ya inmek üzere olduğu sırada düştü: 145 kişi öldü.

• 2004 - Bangkok'ta metro sistemi devreye girdi.

• 2005 - İspanya'da eşcinsel evlilik yasası yürürlüğe girdi.

• 2006 - 2004 XP14 adlı asteroid, Dünya'nın 432.308 km yakınından geçti.

• 2011 - Türk futbolu şike davası başladı.

• 2013 - Mısır'da darbe: Ordu yönetime el koydu.

DOĞUMLAR

• 1423 - XI. Louis, Fransa Kralı (ö. 1483)

• 1530 - Claude Fauchet, Fransız tarihçi (ö. 1601)

• 1683 - Edward Young, İngiliz şair (ö. 1765)

• 1823 - Ahmed Vefik Paşa, Osmanlı devlet adamı, diplomat, çevirmen ve oyun yazarı (ö. 1891)

• 1852 - Theodore Robinson, Amerikalı ressam (ö. 1896)

• 1854 - Leoš Janácek, Çek besteci (ö. 1928)

• 1860 - Charlotte Perkins Gilman, Amerikalı yazar, kadın hareketi öncüsü ve feminist teorisyen (ö. 1935)

• 1875 - Fehime Sultan, Osmanlı Sultanı V. Murad'ın kızı (ö. 1929)

• 1883 - Franz Kafka, Alman yazar (ö. 1924)

• 1900 - Alessandro Blasetti, İtalyan yönetmen (ö. 1987)

• 1904 - Lauri Virtanen, Finlandiyalı atlet (ö. 1982)

• 1906 - George Sanders, İngiliz aktör (ö. 1972)

• 1926 - Pierre Drai, Fransız hakim (ö. 2013)

• 1927 - Ken Russell, İngiliz film yönetmeni (ö. 2011)

• 1928 - Orhan Günşiray, Türk sinema sanatçısı (ö. 2008)

• 1930 - Antonio Cubillo, İspanyol avukat, politikacı ve aktivist (ö. 2012)

• 1942 - Eddy Mitchell, Fransız şarkıcı ve aktör

• 1946 - Leszek Miller, 2001-2004 yılları arasında Polonya Başbakanı olarak görev yapan Polonyalı bir solcu siyasetçi

• 1949 - Elizabeth Edwards, Amerikalı politikacı, aktivist ve yazar (ö.2010)

• 1951 - Jean-Claude Duvalier, Haitili diktatör; bürokrat ve siyasetçi (ö. 2014)

• 1952 - Laura Branigan, Amerikalı şarkıcı (ö. 2004)

• 1959 - Kader Arif, Fransız sosyalist siyasetçi

• 1962 - Abdulkadir Yüksel, Türk eczacı ve siyasetçi (ö. 2017)

• 1962 - Hunter Tylo, Amerikalı oyuncu

• 1962 - Tom Cruise, Amerikalı oyuncu ve Altın Küre ödülü sahibi

• 1963 - Tracey Emin, Çingene ve Kıbrıs Türkü kökenli Britanyalı ressam

• 1964 - Joanne Harris, İngiliz yazar

• 1964 - Yeardley Smith, Emmy Ödülü sahibi Amerikalı oyuncu, yazar, ressam ve seslendirme sanatçısı

• 1968 - Ramush Haradinaj, Arnavut kökenli Kosovalı siyasetçi

• 1969 - Gedeon Burkhard, Alman oyuncu

• 1970 - Audra McDonald, Amerikalı aktris ve şarkıcı

• 1970 - Aşkın Nur Yengi, Türk şarkıcı

• 1971 - Julian Assange, Avustralyalı bilgisayar programcısı ve Wikileaks adlı internet sitesinin editörü ve basın sözcüsü

• 1971 - Benedict Wong, İngiliz aktör

• 1973 - Jorge Andrés Boero, Arjantinli motosiklet yarışçısı (ö. 2012)

• 1973 - Patrick Wilson, Amerikalı sinema, tiyatro oyuncusu ve şarkıcı

• 1974 - Stephan Luca, Alman oyuncu

• 1976 - Hilal Cebeci, Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncu

• 1979 - Ludivine Sagnier, Fransız oyuncu ve mankendir

• 1980 - Olivia Munn, Amerikalı oyuncu ve model

• 1980 - Roland Mark Schoeman, Güney Afrikalı yüzücü

• 1984 - Leyla Aliyeva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı

• 1986 - Oscar Ustari, Arjantinli futbolcudur

• 1987 - Mariano Trípodi, Arjantinli futbolcudur

• 1987 - Sebastian Vettel, Alman Formula 1 pilotu

• 1988 - James Troisi, Avustralyalı orta saha futbolcusudur

• 1991 - Anastasia Pavlyuchenkova, Rus tenisçi

• 1993 - Kerem Demirbay, Türk asıllı Alman millî futbolcudur

ÖLÜMLER

• MÖ 362 - Epaminondos, Thebai'li general (d. MÖ 418)

• MÖ 187 - III. Antiohos, Seleukos İmparatorluğu'nun 6. Hükümdarı (d. yaklaşık MÖ 241)

• 683 - II. Leo, diğer adı Leo Maneius, 17 Ağustos 682'den 28 Haziran 683 tarihine kadar Papalık yapmıştır (d. 611)

• 1642 - Marie de 'Medici, Fransa Kralı IV. Henry'nin ikinci eşi, Fransa Kraliçesi ve Medici Hanedanı'nın bir üyesiydi (d. 1575)

• 1881 - Hoca Tahsin Efendi, Osmanlı bilim insanı ve düşünür (d. 1811)

• 1904 - Theodor Herzl, Avusturyalı gazeteci ve Siyonizmin kurucusu (d. 1860)

• 1918 - V. Mehmet, Osmanlı'nın 35. Padişahı (d. 1844)

• 1934 - Henry (Mecklenburg-Schwerin dükü), Hollanda Kraliçesi Wilhelmina'nın eşi olarak Hollanda konsort prensiydi (d. 1876)

• 1935 - André Citroën, Fransız mühendis ve sanayici (Fransız otomobil endüstrisi öncülerinden) (d. 1878)

• 1941 - Kâzım Dirik, Türk asker ve siyasetçi (d. 1880)

• 1946 - Muzaffer Tayyip Uslu, Türk şair (d. 1922)

• 1951 - Tadeusz Borowski, Polonyalı şair ve yazardır (d. 1922)

• 1969 - Brian Jones, İngiliz rock müzisyeni ve Rolling Stones grubu kurucularından (d. 1942)

• 1971 - Jim Morrison, Amerikalı şarkıcı ve The Doors grubunun solisti (d. 1943)

• 1972 - Hasan Ali Ediz, Türk gazeteci ve çevirmen (d. 1904)

• 1986 - Rudy Vallee, Amerikalı şarkıcı (d. 1901)

• 2000 - Kemal Sunal, Türk sinema oyuncusu (d. 1944)

• 2004 - Andriyan Nikolayev, Çuvaş kökenli Sovyet kozmonotu (d. 1929)

• 2005 - Alberto Lattuada, İtalyan film yönetmeni (d. 1914)

• 2012 - Andy Griffith, Amerikalı oyuncu, komedyen, yapımcı, yönetmen, yazar, müzisyen, şarkıcı ve eğitimci (d. 1926)

• 2013 - Radu Vasile, Rumen bir politikacı, tarihçi ve şair (d. 1942)

• 2015 - Amanda Peterson, Amerikalı oyuncudur (d. 1971)

• 2015 - Jacques Sernas, Litvanya doğumlu Fransız oyunucu (d. 1925)

• 2016 - Noel Neill, Amerikalı dizi, sinema ve televizyon oyuncusudur (d. 1920)

• 2017 - Spencer Johnson, Amerikalı yazardır (d. 1938)

• 2017 - Joseph Robinson, İngiliz oyuncu ve dublördür (d. 1927)

• 2017 - Rudy Rotta, İtalyan blues müzisyeni ve gitaristidir (d. 1950)

• 2017 - Solvi Stubing, Alman oyuncu (d. 1941)

• 2017 - Paolo Villaggio, İtalyan oyuncu, seslendirme sanatçısı, yazar, yönetmen ve komedyendir (d. 1932)

• 2018 - Takahiro Sato, Japon manga sanatçısı ve yazar (d. 1977)

• 2019 - Sudarshan Agarwal, Hint siyasetçi (d. 1931)

• 2019 - Perro Aguayo, Meksikalı profesyonel güreşçidir (d. 1946)

• 2019 - Koldo Aguirre, İspanyol eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1939)

• 2019 - Basant Kumar Birla, Hint hayırsever, iş adamı (d. 1921)

• 2019 - Arte Johnson, Amerikalı komedyen, dublaj sanatçısı ve oyuncu (d. 1929)

• 2019 - Küçük İskender, Türk şair, eleştirmen ve oyuncu (d. 1964)

• 2020 - Ejike Obumneme Aghanya, Nijeryalı rütbeli asker ve elektrik mühendisi (d. 1932)

• 2020 - Earl Cameron, Bermuda doğumlu İngiliz aktör (d. 1917)

• 2020 - Scott Erskine, Amerikalı seri katildir (d. 1962)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Dünya Komşular Günü (2009)

• Fırtına : Sam Yelleri : 3 Temmuz'da başlayıp 23 Ağustos'ta biten fırtınalar.

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Tarihte bugün ne oldu? 3 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Temmuz'da yaşananlar! - Haberler
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