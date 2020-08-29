Tarihte bugün ne oldu? 29 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ağustos'ta yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 29 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Ağustos'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

29 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 29 Ağustos'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Ağustos tarihinde ne öldü, kim doğdu, kim oldu, hangi önemli olaylar oldu? 29 AĞUSTOS'TA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR 1521 - Belgrad'ın Fethi: Belgrad, Osmanlı Ordusu tarafından fethedildi. 1526 - Kanuni Sultan Süleyman, Macar Ordusu'nu Mohaç'ta büyük bir yenilgiye uğrattı. 1541 - Osmanlı Ordusu, Macaristan Krallığı'nın başkenti Budin'i ele geçirdi. 1756 - Prusya Kralı II. Frederick, Saksonya'ya saldırdı; Yedi Yıl Savaşları başladı. 1825 - Portekiz, Brezilya'nın bağımsızlığını tanıdı. 1831 - Michael Faraday, elektromanyetik indüksiyonu keşfetti. 1842 - İngiltere ile Çin arasında "I. Afyon Savaşı"nı sona erdiren Nanking Antlaşması imzalandı. 1855 - Osmanlı'da ilk telgraf görüşmesi yapıldı. İstanbul-Edirne, İstanbul-Şumnu hattının tamamlanmasıyla ilk telgraf Şumnu'dan İstanbul'a gönderildi. Kırım Savaşı'ndan bilgi veren telgrafta, "Müttefik askerleri Sivastopol'a girmişlerdir." yazılıydı. Türk birlikleri de müttefikler arasındaydı. 1885 - Gottlieb Daimler, ilk motosiklet patentini aldı. 1898 - Goodyear şirketinin kuruluşu. 1907 - Québec köprüsü, inşası sırasında çöktü: 75 işçi öldü. 1915 - İkinci Anafartalar Muharebesi kazanıldı. 1918 - Polonya bağımsızlığını ilan etti. 1924 - Almanya, müttefiklerce hazırlanan Dawes Planı'nı onayladı. Bu plana göre Almanya savaş tazminatı ödeyecek. 1929 - Graf Zeppelin'in hava gemisi, 21 gün süren dünya turunu tamamlayarak Lakehurst'a döndü. 1933 - Almanya'da Yahudiler, toplama kamplarına gönderilmeye başlandı. 1938 - Askeri Mahkeme, Nâzım Hikmet'i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti. 1947 - Amerikalı bilim insanları, nükleer güç için plütonyumu parçalamayı başardılar. 1949 - SSCB, ilk atom bombasını Kazakistan'da test etti. 1955 - Kıbrıs Konferansı Londra'da toplandı. 1964 - İzmir Fuarı'nda; ABD, SSCB ve Mısır pavyonları tahrip edildi; 80 kişi gözaltına alındı. 1966 - Mısırlı yazar ve Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Seyyid Kutub idam edildi. 1988 - Irak Ordusu'nun saldırısından kaçan binlerce Kürt, Türkiye sınırına yığıldı. 1994 - Yavuz Özkan'ın yönettiği "Bir Sonbahar Hikayesi" filmi, İskenderiye 10. Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini aldı. 1996 - Türkiye, İsrail ile ikinci bir askeri anlaşma yaptı. 1996 - Vnukovo Havayolları'na ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı, Arktik Spitsbergen adasına düştü: 141 kişi öldü. 2003 - Iraklı Şii liderlerden Ayetullah Muhammed Bakır el-Hekim, Necef'te, bombalı bir suikast sonucu cami çıkışında öldürüldü. 2005 - Katrina Kasırgası, Louisiana'dan Florida'ya kadar olan bölgede 1836 kişinin ölümüne ve 115 milyar dolar zarara neden oldu. DOĞUMLAR 1632 - John Locke, İngiliz filozof (ö. 1704) 1780 - Jean Auguste Dominique Ingres, Fransız ressam (ö. 1867) 1809 - Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar (ö. 1894) 1898 - Preston Sturges, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve oyun yazarı (ö. 1959) 1915 - Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu (ö. 1982) 1920 - Charlie Parker, Amerikalı caz sanatçısı (ö. 1955) 1923 - Richard Attenborough, İngiliz oyuncu ve yönetmen (ö. 2014) 1924 - Dinah Washington, Amerikalı blues ve caz şarkıcısı (ö. 1963) 1924 - Paul Henze, Amerikalı strateji uzmanı, tarih ve jeopolitik doktoru (ö. 2011) 1947 - James Hunt, İngiliz F1 pilotu (ö. 1993) 1956 - Viv Anderson, İngiliz futbolcu 1958 - Michael Jackson, Amerikalı müzisyen (ö. 2009) 1963 - Mehveş Emeç, Türk piyanist ve pedagog 1967 - Jirí Ruzek, Çek fotoğrafçı 1971 - Carla Gugino, Amerikalı oyuncu 1973 - Thomas Tuchel, Alman futbolcu ve teknik direktör 1974 - Muhammet Ali Kurtuluş, Belçikalı futbolcu 1977 - John Hensley, Amerikalı oyuncu 1978 - Volkan Arslan, Türk futbolcu 1980 - William Levy, Kübalı-Amerikalı oyuncu ve model 1981 - Emily Hampshire, Kanadalı aktris 1981 - Jay Ryan, Yeni Zelandalı oyuncu 1983 - Saadet Aksoy, Türk oyuncu 1986 - Lea Michele, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı 1990 - Nicole Gale Anderson, Amerikalı aktris 1993 - Liam Payne, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı 1995 - Kartal Özmızrak, Türk basketbolcu 1995 - Oğuz Berkay Fidan, Türk şarkıcı ÖLÜMLER 886 - I. Basileios, Bizans İmparatoru (d. 811) 1123 - I. Øystein, Norveç Kralı (d. 1088) 1526 - II. Lajos, Macaristan ve Bohemya Kralı (savaşta öldü) (d. 1506) 1533 - Atahualpa, Peru'nun son İnka Kralı (d. yaklaşık 1500) 1904 - V. Murat, Osmanlı'nın 33. Padişahı (d. 1840) 1960 - David Diop, Senegalli şair (d. 1927) 1966 - Seyyid Kutup, Mısırlı yazar ve fikir adamı (d. 1906) 1975 - Éamon de Valera, İrlandalı siyasetçi ve İrlanda bağımsızlık lideri (d. 1882) 1982 - Ingrid Bergman, İsveçli sinema oyuncusu (d. 1915) 1986 - Fatoş Balkır, Türk şarkıcı, tiyatro-sinema oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (d. 1940) 1987 - Lee Marvin, Amerikalı oyuncu (d. 1924) 1987 - Naci el-Ali, Filistinli karikatürist (d. 1937) 1995 - Frank Perry, Amerikalı film yönetmeni (d. 1930) 1996 - Aliye Rona, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1921) 2001 - Francisco Rabal (Paco Rabal), İspanyol oyuncu (d. 1926) 2002 - Hasan Yalçın, Türk 68 Gençlik Hareketi önderlerinden, gazeteci ve İP Genel Başkan Yardımcısı (d. 1944) 2012 - Yurtsan Atakan, Türk gazeteci ve bilişim yazarı (d. 1963) 2014 - Tuncay Gürel, Türk oyuncu (d. 1939) 2016 - Vedat Türkali, Türk; şair, yazar ve senarist (d. 1919)