Tarihte bugün ne oldu? 27 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 27 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 27 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

27 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 27 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 27 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1594 - IV. Henry, Fransa kralı oldu.

1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra'da yayımlandı.

1844 - Dominik Cumhuriyeti, Haiti'den bağımsızlığını ilan etti.

1863 - Türkiye'de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı'nda açıldı. Serginin açılmasına Sultan Abdülaziz destek verdi.

1879 - Yapay tatlandırıcı sakarin keşfedildi.

1880 - Haydarpaşa-İzmit Demiryolu işçileri greve çıktı.

1900 - Birleşik Krallık'ta İşçi Partisi (Labour Party) kuruldu.

1933 - Reichstag Yangını: Olayın ardından yayımlanan bir kararnameyle, Naziler diktatörlüklerinin temellerini atmış oldular.

1937 - Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi "Belkıs", Haliç'te törenle denize indirildi.

1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Cava Deniz Muharebesi gerçekleşti. Muharebe, Japon zaferiyle sonuçlandı ve Hollanda Doğu Hint Adaları, Japon İmparatorluğu tarafından ele geçirildi.

1943 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletindeki bir maden ocağında patlama meydana geldi: 74 işçi öldü.

1948 - Çekoslovakya'da komünist parti yönetimi ele aldı.

1955 - Türk boksör Garbis Zaharyan, Yunan rakibi Emanuel Zambidis'i sayıyla yendi.

1963 - Dominik Cumhuriyeti'nde ilk demokratik seçimler yapıldı: Rafael Trujillo'nun diktatörlüğü sona erdi ve Juan Bosch Devlet Başkanı oldu.

1964 - Coca-Cola'nın Dünya üzerindeki 1916. fabrikası İstanbul'da açıldı. Tamamıyla yerli yatırımla kurulan şirketin sermayesi 14 milyon liraydı.

1971 - TRT bir açıklama yaparak; parasızlık nedeniyle radyo yayınlarını 18,5 saatten 8 saate indirmek zorunda kalacağını bildirdi.

1973 - MHP senatörü Kudret Bayhan, 15 yıl hapse mahkûm oldu. Bayhan, Fransa'ya uyuşturucu madde sokmaktan yargılanıyordu.

1975 - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği (Töb-Der) ve çeşitli devrimci kuruluşlar tarafından, "Hayat Pahalılığı ve Faşizmi Protesto" mitingleri düzenlendi. Malatya, Tokat, Kahramanmaraş, Erzincan ve Adıyaman'daki mitingler saldırıya uğradı.

1976 - Hayali mobilya ihracatı ve vergi iadesi yolsuzluğundan sanık Yahya Demirel için tutuklama kararı verildi. Gelişen olaylar üzerine Ecevit "Demirel'in siyasi hayatta kalma hakkı yoktur" dedi.

1982 - Barış Derneği'nin 44 yöneticisi tutuklandı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydın, Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek de tutuklananlar arasındaydı. Barış Derneği'nin yöneticileri gizli örgüt kurmak, yönetmek, suç sayılan fiili övmek, komünizm ve bölücülük propagandası yapmakla suçlanıyorlardı. Başkanlığını eski Büyük Elçilerden Mahmut Dikerdem'in yaptığı Barış Derneği yöneticileri tutuklu olarak yargılanacaklar.

1985 - Bazı Ege illerindeki okulların, "Devrim" olan adları değiştirildi.

1988 - Türkiye'de ilk yapay kalp ameliyatı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yapıldı. Hasta, gerçek kalp bulunamaması yüzünden bir süre sonra öldü.

1993 - İnsan Hakları Derneği Elâzığ Şubesi Başkanı Avukat Metin Can ve Dr. Hasan Kaya öldürülmüş olarak bulundu.

1995 - Kuzey Irak'ın Zaho kentinde bir ticaret merkezinde bomba patladı; 76 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

1995 - Mercedes kaçakçılığından hükümlüyken yeniden yargılanan millî futbolcu Tanju Çolak, "suçu ihbar ettiği" gerekçesiyle Mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

1999 - Olusegun Obasanjo, Nijerya'nın seçimle işbaşına gelen ilk Devlet Başkanı oldu.

2001 - Başbakan Bülent Ecevit, Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'i istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırdı.

2002 - Hindistan'da Müslümanların Hindu milliyetçileri taşıyan bir treni ateşe vermesi sonucu 60 kişi öldü.

2004 - Filipinler'de bir feribotta patlama meydana geldi: 116 kişi öldü.

2008 - İstanbul'da tersane işçileri, taşeron ve güvencesiz çalışma koşullarından dolayı art arda gelen işçi ölümleri nedeniyle, Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası'nın (LİMTER-İŞ) çağrısıyla üretimden gelen gücünü kullanarak greve çıktı. Tuzla tersaneler bölgesindeki iki günlük greve yüzde 70 katılım sağlanırken, birçok tersanede işler durdu. DİSK de Tuzla'da "Ya Sendika Ya Ölüm" sloganıyla 24 saatlik oturma grevi ile destek oldu. Grev sonrasında tersane patronları, işçilerin taleplerini kabul etti.

2010 - Şili de 8.8 büyüklüğünde deprem oldu.

2020 - İdlib saldırısı: İdlib'te Suriye Hükûmeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker öldü, 32 asker yaralandı.

DOĞUMLAR

1807 - Henry Wadsworth Longfellow, Amerikalı şair (ö. 1882)

1867 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (ö. 1947)

1898 - Ömer Faruk Efendi, son Osmanlı halifesi II. Abdülmecit'in oğlu ve bir dönem Fenerbahçe Başkanı (ö. 1969)

1902 - John Steinbeck, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1968)

1912 - Lawrence Durrell, Hindistan doğumlu İngiliz yazar (ö. 1990)

1927 - Şeref Bakşık, Türk siyasetçi (ö. 2019)

1929 - Djalma Santos, Brezilyalı eski futbolcu (ö. 2013)

1932 - Elizabeth Taylor, İngiliz-Amerikalı oyuncu (ö. 2011)

1934 - Ralph Nader, Amerikalı politikacı, tüketici hakları savunucusu ve avukat

1939 - Kenzo Takada, Japon-Fransız moda tasarımıcısı, iş adamı ve film yönetmeni (ö. 2020)

1942 - Robert H. Grubbs, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi

1944 - Ken Grimwood, Amerikalı yazar (ö. 2003)

1947 - İsmail Gülgeç, Türk karikatürist (ö. 2011)

1953 - Yolande Moreau, Belçikalı oyuncu

1954 - Güngör Bayrak, Türk şarkıcı ve oyuncu

1957 - Adrian Smith, İngiliz gitarist

1962 - Adam Baldwin, Amerikalı oyuncu

1965 - Ahmet Mahmut Ünlü, Türk din adamı

1966 - Saffet Sancaklı, Türk futbolcu

1967 - Volkan Konak, Türk sanatçı

1974 - Mevlüt Miraliyev, Azeri judocu

1981 - Josh Groban, Amerikalı lirik bariton

1982 - Amedy Coulibaly, Fransız suçlu (ö. 2015)

ÖLÜMLER

1644 - Zekeriyazade Yahya, Türk divan şairi ve Şeyhülislam (d. 1553)

1706 - John Evelyn, İngiliz yazar (d. 1620)

1892 - Louis Vuitton, Fransız bavul ve çanta üreticisi (d. 1821)

1914 - Tayyareci Fethi Bey, Türk asker ve ilk Osmanlı pilotlarından (d. 1887)

1914 - Tayyareci Sadık Bey, Türk asker ve ilk Osmanlı pilotlarından (d. ?)

1915 - Nikolay Yakovleviç Sonin, Rus matematikçi (d. 1849)

1936 - Ivan Pavlov, Rus fizyolog ve Nobel Tıp veya Fizyoloji Ödülü sahibi (d. 1849)

1939 - Nadezhda Konstantinovna Krupskaya, Rus devrimci ve Lenin'in eşi (d. 1869)

1947 - Cemal Nadir Güler, Türk karikatürist (d. 1902)

1959 - Hüseyin Siret Özsever, Türk şair (d. 1872)

1959 - Nikolaos Trikupis, Yunan asker (d. 1868)

1961 - Selahattin Adil, Türk asker ve siyasetçi (d. 1882)

1966 - Gino Severini, İtalyan ressam (d. 1883)

1989 - Konrad Lorenz, Avusturyalı etoloji uzmanı (d. 1903)

1993 - Lillian Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1893)

1997 - Kingsley Davis, Amerikalı toplum ve nüfus bilimci (d. 1867)

1998 - George H. Hitchings, Amerikalı hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1905)

2001 - Jale İnan, Türk arkeolog (d. 1914)

2002 - Semahat Geldiay, Türk zoolog (d. 1923)

2006 - Milton Katims, Amerikalı viyolacı ve orkestra şefi (d. 1909)

2011 - Necmettin Erbakan, Türk siyasetçi (d. 1926)

2014 - Aaron Allston, Amerikalı yazar ve oyun programcısı (d. 1960)

2015 - Leonard Nimoy, Amerikalı oyuncu, yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı (d. 1931)

2015 - Natalia Revuelta Clews, Kübalı sosyaelit (d. 1925)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Dünya Ressamlar Günü

Dünya Kutup Ayısı Günü

2. Cemrenin Suya Düşmesi

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu (1918)

Artvin'in Şavşat ilçesinin Gürcü işgalinden kurtuluşu (1921)