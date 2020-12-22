Tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Aralık'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 22 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Aralık'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

22 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 22 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1453 - İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, 1933'te üniversiteye dönüştürüldü.

1574 - Padişah III. Murat tahta çıktı.

1829 - Yolcu taşıyan ilk Demiryolu hattı olan Baltimore-Ohio Demiryolu açıldı.

1849 - Dostoyevski son anda idamdan döndü.

1885 - Japonya'da modernleşmenin başladığı Meiji döneminde, kabine sistemine geçilmesiyle Ito Hirobumi, ilk Japonya Başbakanı olarak atandı.

1894 - Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un haksız yere casusluk suçuyla yargılandığı Dreyfus davası, Fransa'da başladı.

1895 - Halka açık ilk sinema gösterimi, Paris'te Rennes Sokağı'nda yapıldı. 28 Aralık'tan itibaren de Capucines Bulvarı'ndaki Grand Cafe'nin bodrum katında düzenli gösterimler başladı. Sinemaya adını verenler, kaydında ve gösteriminde kullanılan makineyi icat edip ilk filmleri çekenler, Lyonlu Lumière kardeşlerdi.

1914 - Harbiye Nazırı ve Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Reisi Enver Paşa'nın, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak ve Rusya içlerine ilerlemek amacıyla planladığı Sarıkamış Harekatı başladı.

1930 - Yerli Malı Haftası münasebetiyle İstanbul'da Vitrin Müsabakası yapıldı. Jüri, Beyoğlu'ndaki Oliyon mağazasını en iyi vitrin düzenlemesine sahip dükkân olarak seçti.

1932 - Hindistan'daki İngiliz yönetimi, 28 bin mahkûmu serbest bıraktı. Mahkûmlar arasında Mahatma Gandhi de vardı.

1933 - Almanya'da Reichstag (parlamento binası) yangınını çıkaran Van der Lubbe, idama mahkûm oldu.

1938 - Alman kimyacı Otto Hahn tarafından ilk atom çekirdeği patlatıldı.

1944 - Vietnam Halk Ordusu kuruldu.

1956 - İlk kez bir goril doğal ortamı dışında, bir hayvanat bahçesinde doğum yaptı. Esaret altında doğan gorile 'Colo' adı verildi.

1962 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kuruldu.

1963 - Lakonia adlı yolcu gemisi, Madeira Adaları'nın (Portekiz) 270 km kuzeyinde yandı: 128 kişi öldü.

1964 - Casus uçak Lockheed SR-71 Blackbird (kara kuş) ilk uçuşunu yaptı.

1965 - Birleşik Krallık'ta tüm kara yollarında azami hız sınırı saatte 70 mil (112 km) olarak saptandı. Daha önce bu ülkede bir hız sınırı yoktu.

1974 - Erzurum'da çığ altında kalan 6 kayakçı öldü.

1979 - Paris'teki Türk Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü Yılmaz Çolpan, uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Suikastı ASALA üstlendi.

1984 - New York metrosunda, Bernhard Hugo Goetz adlı bir beyaz, kendisini gasp edeceklerini iddia ettiği 4 zenciyi öldürdü.

1989 - Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceauşescu, halk ayaklanması sonucu yönetimden alındı.

1990 - Lech Walesa, Polonya'nın ilk seçilmiş Başkanı sıfatıyla, parlamentoda yemin ederek görevine başladı.

1992 - Futbolcu Tanju Çolak, 9 yıl hapse mahkûm edildi. Çolak, yurda kaçak Mercedes sokmaktan yargılanmaktaydı.

1994 - Yeni Demokrasi Hareketi aynı adla partileşti; Genel Başkanlığa Cem Boyner seçildi.

1999 - Hükûmet Egebank, Yaşarbank, Yurtbank, Sümerbank ve Esbank'a el koydu.

2000 - Madonna, film yönetmeni Guy Ritchie ile İskoçya'da evlendi.

2002 - Afganistan'da Hamid Karzai'nin Başkanlığında kurulan "Geçici Yönetim" görevine başladı.

2016 - Irak ve Şam İslam Devleti tarafından Sefter Taş ve Fethi Şahin adlı iki Türkün yakılma videosu dünyaya servis edildi.

DOĞUMLAR

1459 - Cem Sultan, Osmanlı şehzade (Fatih Sultan Mehmet'in oğullarından) (ö. 1495)

1639 - Jean Racine, Fransız şair (ö. 1699)

1856 - Frank B. Kellogg, Amerikalı avukat, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1937)

1858 - Giacomo Puccini, İtalyan opera bestecisi (ö. 1924)

1869 - Dimitri Egorov, Rus matematikçi (ö. 1931)

1872 - Camille Guérin, Fransız veteriner hekim, bakteriyolog ve immünolog (ö. 1961)

1887 - Srinivasa Aiyangar Ramanujan, Hint matematikçi (ö. 1920)

1888 - Joseph Arthur Rank, İngiliz sanayici ve film yapımcısı (ö. 1972)

1899 - Ekrem Hakkı Ayverdi, Türk yazar ve mühendis (ö. 1984)

1905 - Thomas Flowers, İngiliz mühendis ve Colossus bilgisayarı'nın tasarımcısı (ö. 1998)

1907 - Peggy Ashcroft, İngiliz aktris (ö. 1991)

1924 - Sevim Tekeli, Türk bilim tarihi profesörü

1925 - Lefter Küçükandonyadis, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)

1949 - Maurice Gibb, İngiliz müzisyen ve Bee Gees grubu üyesi (ö. 2003)

1955 - Serdar Özgüldür, Türk hukukçu

1958 - Marijam Agischewa, Alman oyuncu

1959 - Bernd Schuster, Alman futbolcu ve teknik direktör

1962 - Ralph Fiennes, İngiliz oyuncu

1962 - Vanessa Paradis, Fransız aktris ve şarkıcı

1966 - Yasemin Çongar, Türk gazeteci ve yazar

1967 - Dan Petrescu, Rumen futbolcu ve teknik direktör

1968 - Emre Aracı, Türk müzikolog, orkestra şefi ve besteci

1970 - Adam Guzinski, Polonyalı yönetmen ve senarist

1970 - Ömür Gedik, Türk gazete yazarı, sanatçı ve aktivist

1979 - Eleonora Lo Bianco, İtalyan voleybolcu

1979 - Timur Acar, Türk oyuncu

1986 - Fatih Öztürk, Türk futbolcu

1993 - Hedvig Rasmussen, Danimarkalı kürekçi

ÖLÜMLER

69 - Vitellius, Roma İmparatoru (d. 15)

1880 - George Eliot, İngiliz yazar (d. 1819)

1936 - Nikolay Ostrovski, Sovyet yazar (d. 1904)

1959 - Ziya Şakir, Türk yazar (d. 1883)

1961 - Mükrimin Halil Yinanç, Türk tarihçi ve akademisyen (d. 1900)

1981 - Hikmet Dizdaroğlu, Türk yazar (d. 1917)

1989 - Samuel Beckett, İrlandalı yazar (d. 1906)

2004 - Nezihe Viranyalı, Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından (d. 1925)

2014 - Joe Cocker, İngiliz rock ve blues sanatçısı (d. 1944)

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