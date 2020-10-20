Tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 20 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
20 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 20 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1827 - Navarin Baskını. İngiliz, Fransız, Rus birleşik filosu, Yunanistan açıklarında Navarin'de Osmanlı donanmasını tahrip etti.
1921 - Fransızlar'ın Anadolu'dan çekilmesi. TBMM ile Fransa hükûmeti arasında Ankara Anlaşması imzalandı. Fransa adına Henry Franklin-Bouillon'un sürdürdüğü görüşmeler sonrasında, Fransa işgal ettiği Anadolu topraklarından çekildi.
1927 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı 15 - 20 Ekim 1927 tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kongresinde otuz altı buçuk saat süren tarihi konuşması
1935 - Milliyetçi hükümete karşı Mao Zedung'un başlattığı ve bir yıl süren 6.000 millik Uzun Yürüyüş sona erdi. Mao önderliğindeki Birinci Öncü Ordu Yan'an'a girdi.
1940 - Nüfus sayımı. Türkiye'nin nüfusu: 17.820.950
1941 - II. Dünya Savaşı: Alman işgalindeki Sırbistan'da binlerce sivil öldürüldü: Kragujevac katliamı.
1942 - Ekmek karneleri dağıtılmaya başladı.
1944 - Sovyet Kızıl Ordu Belgrad'a girdi. Aynı gün Gestapo, Alman anti-faşist ve sosyal demokrat Julius Leber'i kurşuna dizdi.
1945 - Mısır, Suriye, Irak ve Lübnan, Filistin topraklarında devlet kurmak isteyen Yahudilere karşı Arap Cemiyeti'ni kurdu.
1951 - Birinci Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye 10 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya aldı.
1954 - Dünya Bankası Genel Sekreteri Türkiye'ye geldi. Genel sekreter "Türkiye ekonomik geleceği çok parlak bir ülkedir" dedi.
1954 - Büyük Britanya'da 51 bin liman işçisi greve gitti. Britanya'nın deniz ticareti yarı yarıya durdu.
1968 - Meksiko Olimpiyatları'nda serbest güreşte 78 kiloda Mahmut Atalay ve 97 kiloda Ahmet Ayık altın madalya kazandılar.
1968 - ABD'nin öldürülen Başkanlarından John F. Kennedy'nin eşi Jacqueline Kennedy Yunan armatör Aristotle Onassis ile evlendi.
1978 - İTÜ Elektrik Fakültesi dekanı Ord.Prof. Bedri Karafakioğlu İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.
1980 - Yunanistan, NATO askeri kanadına yeniden girdi.
1982 - Bir gün önce Anayasa metnini açıklayan MGK, Devlet Başkanı Kenan Evren'in Anayasayla ilgili konuşmalarını eleştirmeyi yasakladı.
1984 - Bilkent Üniversitesi kuruldu.
1985 - 12. Nüfus sayımı. Türkiye'nin nüfusu: 50.664.458. İstanbul'un nüfusu: 5.475.982
1992 - Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında, bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.
1998 - Türkiye ile Suriye arasında Adana Mutabakatı imzalandı.
2002 - Sırbistan ile birlikte Yugoslavya'yı oluşturan Karadağ'da yapılan genel seçimlerde, Devlet Başkanı Milo Cukanoviç'in bağımsızlık yanlısı partisi meclis çoğunluğunu elde etti.
2008 - Ergenekon davası'nın ilk duruşması Silivri Cezaevi içindeki Adliye'de görülmeye başlandı.
DOĞUMLAR
1616 - Thomas Bartholin, Danimarkalı hekim, ilahiyatçı ve matematikçi (ö. 1680)
1632 - Christopher Wren, İngiliz gök bilimci ve mimar (ö. 1723)
1819 - Seyyid Ali Muhammed, İranlı din adamı ve Babilik inancının kurucusu (ö. 1850)
1854 - Arthur Rimbaud, Fransız şair (ö. 1891)
1859 - John Dewey, Amerikalı düşünür ve eğitimci (pragmatizm ekolünün kurucularından) (ö. 1952)
1882 - Bela Lugosi, Macar asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1956)
1891 - James Chadwick, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1974)
1912 - Ruhi Su, Türk halk müziği sanatçısı (ö. 1985)
1917 - Jean-Pierre Melville, Fransız film yönetmeni (ö. 1973)
1941 - Philipp Vandenberg, Alman yazar
1942 - Christiane Nüsslein-Volhard, Alman biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi
1946 - Elfriede Jelinek, Avusturyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
1948 - Melih Gökçek, Türk bürokrat, siyasetçi ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
1956 - Danny Boyle, İngiliz film yönetmeni ve yapımcısı
1957 - Anouar Brahem, Tunuslu besteci ve udi müzisyen
1958 - Viggo Mortensen, Amerikalı sinema oyuncusu, şair ve fotoğraf sanatçısı
1961 - Kate Mosse, İngiliz yazar
1962 - Ece Yörenç, Türk senarist
1966 - Ebu Musab ez-Zerkavi, Ürdünlü asker ve Irak el-Kaidesi lideri (ö. 2006)
1966 - Stefan Raab, Alman oyuncu ve sunucu
1969 - Lambros Papakostas, Yunan yüksek atlayıcısı
1970 - Hüseyin Aygün, Türk siyasetçi
1971 - Snoop Dogg, Amerikalı rap müzisyeni
1971 - Dannii Minogue, Avustralyalı şarkıcı
1974 - Hasan Yalnızoğlu, Türk dansçı, manken, oyuncu ve profesyonel güreşçi
1975 - Sevinç Erbulak, Türk aktris
1975 - Eirik Glambek Bøe, Norveçli besteci ve müzisyen
1976 - Hasan Karacadağ, Türk film yönetmeni, yapımcı ve senarist
1984 - Kaan Yılmaz, Türk oyuncu
1988 - Candice Swanepoel, Güney Afrikalı model
1990 - Ruhi Çenet, Türk internet fenomeni
1992 - Ferhat Yazgan, Türk futbolcu
ÖLÜMLER
1498 - Koca Davut Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. ?)
1890 - Richard Francis Burton, İngiliz kâşif (d. 1821)
1949 - Jacques Copeau, Fransız tiyatro yönetmeni, oyun yazarı, yapımcı ve oyuncu. (d. 1879)
1952 - Sırrı Day, Türk siyasetçi (d. 1889)
1964 - Herbert C. Hoover, ABD'nin 31. Başkanı (d. 1874)
1967 - Şigeru Yoşida, Japon siyaset adamı (d. 1878)
1978 - Bedri Karafakioğlu, Türk akademisyen ve İTÜ Rektörü (d. 1915)
1984 - Paul Dirac, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1902)
1989 - Anthony Quayle, İngiliz oyuncu (d. 1913)
1989 - Alpay İzer, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1944)
1994 - Burt Lancaster, Amerikalı oyuncu (d. 1913)
2002 - Bernard Fresson, Fransız oyuncu (d. 1931)
2004 - Tevfik Gelenbe, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1931)
2008 - Rahibe Emmanuelle, Belçikalı-Fransız rahibe ve hayırsever (d. 1908)
2010 - Arif Damar, Türk şair (d. 1925)
2011 - Muammer Kaddafi, Libya lideri (d. 1942)
2013 - Lawrence Klein, Amerikalı iktisatçı (d. 1920)
2014 - Christophe de Margerie, Fransız iş adamı (d. 1951)
2014 - René Burri, İsviçreli fotoğrafçı (d. 1920)
2016 - Altemur Kılıç, Türk gazeteci ve yazar (d. 1924)