Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 15 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
15 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 15 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1315 - Morgarten Muharebesi'nde İsviçre Konfederasyonu, Habsburg Hanedanının kontrolündeki Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na karşı zafer kazandılar.
1638 - Osmanlı Ordusu Bağdat'ı kuşatmaya başladı.
1687 - II. Süleyman'ın dağıttığı ulufeyi az bulan yeniçeri ve sipahiler ayaklandı.
1808 - Alemdar Vakası olarak adlandırılan yeniçeri ayaklanması başladı.
1889 - Brezilya'da monarşi devrildi ve cumhuriyet kuruldu.
1908 - Belçika, Kongo Bağımsız Devleti'ni ilhak etti.
1920 - Milletler Cemiyeti'nin ilk toplantısı İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapıldı.
1937 - Dersim Harekâtı'nın ilk adımı tamamlandı. İsyanın lideri Seyit Rıza ve 6 arkadaşı Elazığ'da idam edildi.
1942 - İki fiyatlı ekmek satışına başlandı. Memurlar 14, halk 27 kuruştan ekmek alacak.
1956 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi kuruldu.
1967 - Kıbrıs'ta üç Türk köyüne saldırarak işgal eden Rum tedhişçiler, 28 Türk'ü öldürdü, 200'ün üzerinde Türk kayboldu. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile durumu değerlendirdi.
1969 - Washington, DC'de çeyrek milyon kişi Vietnam Savaşı'na karşı gösteri yaptı.
1971 - Intel şirketi, Dünyanın ilk ticari tek çipli mikroişlemcisi olan 4004'ü satışa sundu.
1975 - İstanbul Devlet Klasik Türk müziği Korosu kuruldu.
1977 - Türk atleti Veli Ballı, Pakistan'da yapılan Uluslararası Atletizm Yarışmaları'nda "Maraton" dalında birinci oldu.
1979 - Yunan şilebi Evrenia ile Haydarpaşa mendireği açıklarında çarpışan Rumen tankeri İndependenta'nın infilak etmesi sonucu 51 Rumen denizci öldü.
1983 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.
1988 - Başbakan Turgut Özal, Türkiye'nin Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı.
1995 - Türkiye millî futbol takımı, İsveç'le berabere kaldı. Böylece, ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanıldı.
2000 - Manisa'da 16 gence işkence iddiasıyla üçüncü kez yargılanan polislere 5 ila 10 yıl arasında ceza verildi. Polisler, ilk iki yargılamada beraat etmişlerdi.
2003 - İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu ve Bet İsrael Sinagogu'na, Cumartesi duası sırasında eş zamanlı intihar saldırılarında bulunuldu; 28 kişi öldü.
2007 - Taraf gazetesi, yazar Ahmet Altan'ın Genel Yayın Yönetmenliğinde, "Düşünmek taraf olmaktır" sloganı ile günlük olarak yayınlanmaya başladı.
2012 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk millî muharebe tankı Altay'ın tanıtımı yapıldı.
DOĞUMLAR
1397 - V. Nicholaus, Papa (ö. 1455)
1738 - William Herschel, Alman asıllı İngiliz astronom (ö. 1822)
1757 - Jacques-René Hébert, Fransız gazeteci ve siyasetçi (ö. 1794)
1778 - Giovanni Battista Belzoni, İtalyan Mısır bilimcisi ve kaşifi (ö. 1823)
1852 - Tevfik Paşa, Mısır Hidivi (ö. 1892)
1862 - Gerhart Hauptmann, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1946)
1874 - August Krogh, Danimarkalı zoolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1949)
1881 - Franklin Pierce Adams, Amerikalı çevirmen, şair ve radyocu (ö. 1960)
1886 - René Guénon, Fransız metafizikçi ve yazar (ö. 1951)
1887 - Georgia O'Keeffe, Amerikalı ressam (ö. 1986)
1891 - Erwin Rommel, Alman general (ö. 1944)
1896 - Horia Hulubei, Rumen fizikçi (ö. 1972)
1903 - Ercüment Behzat Lav, Türk şair (ö. 1984)
1905 - Mantovani, İtalyan asıllı besteci (ö. 1980)
1907 - Claus von Stauffenberg, Alman subay (Hitler'e suikast teşebbüsünde bulunan) (idam) (ö. 1944)
1912 - Cemal Bingöl, Türk ressam ve resim öğretmeni (ö. 1993)
1929 - Ed Asner, Amerikalı sinema oyuncusu
1930 - J. G. Ballard, İngiliz yazar (ö. 2009)
1932 - Petula Clark, İngiliz oyuncu ve şarkıcı
1935 - Yıldırım Akbulut, Türk avukat ve Türkiye'nin 20. Başbakanı
1936 - Wolf Biermann, Doğu Alman muhalifi sosyalist şair ve şarkıcı
1937 - Yaphet Kotto, Amerikalı sinema oyuncusu
1940 - Roberto Cavalli, İtalyan bir moda tasarımcısı
1942 - Yavuz Donat, Türk gazeteci
1942 - Daniel Barenboim, Arjantin asıllı İsrailli orkestra şefi ve piyanist
1944 - Deniz Türkali, Türk oyuncu ve şarkıcı
1944 - Ümit Tokcan, Türk müzisyen
1944 - Sinan Cemgil, Türk devrimci ve THKO örgütünün kurucularından (ö. 1971)
1945 - Ferdi Tayfur, Türk şarkıcı, besteci, yazar ve oyuncu
1946 - Cemil Çiçek, Türk avukat ve siyasetçi
1947 - Bill Richardson, Amerikalı siyasetçi
1947 - İsmail Düvenci, Türk oyuncu
1949 - Suat Geyik, Türk sinema oyuncusu (ö. 2015)
1951 - Beverly D'Angelo, Amerikalı aktris
1951 - Ruhat Mengi, Türk gazeteci ve yazar
1954 - Uli Stielike, Alman futbolcu ve antrenör
1964 - Erdi Demir, Türk futbolcu
1965 - Bengi Yıldız, Türk siyasetçi
1965 - Tuluyhan Uğurlu, Türk piyano virtüözü ve besteci
1967 - François Ozon, Fransız sinema yönetmeni
1968 - Uwe Rösler, Alman futbolcu ve teknik direktör
1971 - Uğur Işılak, Türk ses sanatçısı, besteci, şair, sunucu ve politikacı
1973 - Abdullah Zubromawi, Suudi Arabistanlı futbolcu
1973 - Fernanda Serrano, Portekizli model ve oyuncu
1973 - Nalan Tokyürek, Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci
1974 - Chad Kroeger, Kanadalı müzisyen ve Nickelback grubunun vokalisti
1975 - Boris Zivkovic, Hırvat futbolcu
1975 - Nikola Prkacin, Hırvat basketbolcu
1976 - Nadide Sultan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu
1979 - Brooke Haven, Amerikalı porno yıldızı
1983 - Fernando Verdasco, İspanyol tenisçi
1986 - Sania Mirza, Hint tenisçi
1990 - Yıldıray Koçal, Türk futbolcu
1993 - Paulo Dybala, Arjantinli futbolcu
ÖLÜMLER
1280 - Albertus Magnus, Alman düşünür (d. yaklaşık 1193)
1630 - Johannes Kepler, Alman astronom ve matematikçi (d. 1571)
1670 - Jan Amos Comenius, Çek öğretmen, bilim adamı, eğitimci ve yazar (d. 1592)
1787 - Christoph Willibald Gluck, Alman besteci (d. 1714)
1808 - Alemdar Mustafa Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1755)
1916 - Henryk Sienkiewicz, Polonyalı romancı ("Quo Vadis"in yazarı) (d. 1846)
1917 - Émile Durkheim, Yahudi kökenli Fransız sosyolog (d. 1858)
1937 - Seyit Rıza, Dersim İsyanı lideri (d. 1863)
1953 - Wilhelm Stuckart, Alman siyasetçi ve avukat (d. 1902)
1954 - Lionel Barrymore, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1878)
1958 - Tyrone Power, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1914)
1959 - Charles Thomson Rees Wilson, İskoç fizikçi (d. 1869)
1976 - Jean Gabin, Fransız sinema oyuncusu (d. 1904)
1980 - Sedat Veyis Örnek, Türk halk bilimci, etnolog ve dinler tarihi araştırmacısı (d. 1927)
1998 - Faruk Erem, Türk hukukçu ve yazar (d. 1913)
2013 - Barbara Park, Amerikalı yazar (d. 1947)