Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Kasım'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 14 Kasım tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Kasım'da yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
14 Kasım tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 14 Kasım'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1889 - New York World çalışanı Nellie Bly, 40.071 kilometre sürecek olan Dünya seyahatine başladı. Seyahatine esin kaynağı olan Seksen Günde Devr-i Âlem'in yazarı Jules Verne ile de bu seyahati sırasında tanıştı.
1914 - Fuat Uzkınay, ilk Türk filmi sayılan "Ayastefanos'taki Rus Abidesinin Yıkılışı"nı çekti.
1918 - Çekoslovakya'da cumhuriyet ilan edildi.
1922 - BBC, Birleşik Krallık'ta radyo yayınlarına başladı.
1922 - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin kurtuluşu.
1925 - Sivas'ta bazı kişiler şapka inkılabına karşı duvarlara yazılar astı. İmamzade Mehmet Necati, bu nedenle idama mahkûm oldu.
1940 - Birleşik Krallık'ın Coventry şehri hava saldırısına uğradı; 100 sivil öldü.
1941 - Türkçe Terimler Cep Kılavuzu yüksek okul öğretmenlerine dağıtıldı.
1944 - Ahıska Türkleri'nin Ahıska'dan sürülmesi.
1958 - Hukuk Profesörü Ragıp Sarıca, "Gazetecilerin tevkif edildiği yerde demokrasi yoktur" dedi.
1960 - Yassıada duruşmalarında, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yla ilgili döviz yolsuzluğu davası başladı. Aynı gün, eski Başbakan Adnan Menderes'in yargılandığı "Bebek Davası"nda delil olarak bebeğin kemikleri Ankara'dan getirildi.
1964 - Amerikalı aktör Kirk Douglas, "iyi niyet elçisi" olarak Türkiye'ye geldi. Başbakan İsmet İnönü, Douglas'ı kabul etti.
1969 - Muammer Kaddafi, Libya'daki bütün yabancı bankaları kamulaştırdı.
1969 - NASA, Ay yüzeyindeki ikinci insanlı görev için Apollo 12 uzay aracını fırlattı.
1971 - Mariner 9, Mars gezegenine ulaştı ve başka bir gezegenin yörüngesinde dönen ilk uzay aracı olma unvanını kazandı.
1972 - İsmet İnönü, 5 Kasım'da CHP'den, bugün de milletvekilliğinden istifa etti.
1975 - İspanya, Batı Sahra'daki egemenlik hakkından vazgeçti.
1976 - Çayırhan Termik Santrali ve Kömür Üretim Tesislerinin temeli atıldı.
1983 - Barış Derneği davası sonuçlandı. 18 kişi 8 yıl, 5 kişi de 5 yıl hapis cezasına mahkûm oldu.
1984 - Türkiye millî futbol takımı, kendi sahasında İngiltere'ye 8-0 yenildi.
1985 - Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu.
1991 - Anadoluhisarı açıklarında koyun yüklü bir yabancı gemi, başka bir yabancı bandıralı gemiyle çarpıştı; 2 gemici kayboldu, 22 bin koyun boğuldu.
1993 - Naim Süleymanoğlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.
2002 - 1993`te 2 CIA mensubunu öldürmekten mahkûm olan Pakistanlı Aimal Han Kasi, Virjinya`da zehirli iğneyle idam edildi.
DOĞUMLAR
Claude Monet'nin "Güneş şemsiyeli kadın" tablosu.
1719 - Leopold Mozart, Alman besteci ve müzisyen (Wolfgang Amadeus Mozart'ın babası) (ö. 1787)
1765 - Robert Fulton, Amerikalı mucit (ö. 1815)
1774 - Gaspare Spontini, İtalyan besteci (ö. 1851)
1840 - Claude Monet, Fransız empresyonist ressam (ö. 1926)
1875 - Jakob Schaffner, İsviçreli romancı (ö. 1944)
1878 - Julie Manet, Fransız ressam (ö. 1966)
1889 - Jawaharlal Nehru, Hindistan'ın ilk Başbakanı (ö. 1964)
1891 - Frederick Banting, Kanadalı tıp doktoru ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1941)
1900 - Aaron Copland, Amerikalı besteci (ö.1990)
1907 - Astrid Lindgren, İsveçli çocuk kitapları yazarı (ö. 2002)
1907 - Howard W. Hunter, Amerikalı dini lider (ö. 1995)
1908 - Joseph Raymond McCarthy, Amerikalı senatör (ö. 1957)
1919 - Salah Birsel, Türk şair ve deneme yazarı (ö. 1999)
1922 - Butros Butros-Gali, Mısırlı diplomat ve Birleşmiş Milletler'in 6. Genel Sekreteri (ö. 2016)
1922 - Veronica Lake, Amerikalı aktris (ö. 1973)
1926 - Marc Aryan, Ermeni asıllı Belçikalı şarkıcı (ö. 1985)
1927 - Narciso Yepes, İspanyol klasik gitar sanatçısı (ö. 1997)
1935 - Hüseyin, Ürdün Kralı (ö. 1999)
1937 - Önder Sav, Türk siyasetçi
1941 - Güler Ökten, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1942 - Natalia Gutman, Rus çellist
1944 - Karen Armstrong, İngiliz yazar ve tarihçi
1944 - Nazlı Ilıcak, Türk gazeteci
1948 - Charles Mountbatten-Windsor, Galler Prensi ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu
1954 - Yanni, Yunan besteci
1954 - Condoleezza Rice, Amerikalı siyasetçi ve Dışişleri Bakanı
1962 - Stefano Gabbana, İtalyan modacı
1972 - Josh Duhamel, Amerikalı sinema ve televizyon oyuncusu
1982 - Marija Şerifoviç, Sırp şarkıcı
1992 - Burak Tozkoparan, Türk oyuncu
ÖLÜMLER
565 - I. Justinianus, Bizans İmparatoru (d. 482-483)
1533 - Piri Mehmet Paşa, Osmanlı sadrazamı
1716 - Gottfried Wilhelm Leibniz, Alman filozof (d. 1646)
1817 - Policarpa Salavarrieta, Kolombiya'nın bağımsızlığı için mücadele vermiş ajan ve devrimci (d. 1795)
1831 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Alman filozof (d. 1770)
1928 - Şekerci Cemil Bey, klasik Türk müziği bestecisi (d. 1867)
1946 - Manuel de Falla, İspanyol besteci ve piyanist (d. 1876)
1950 - Orhan Veli Kanık, Türk şair (d. 1914)
1962 - Manuel Gálvez, Arjantinli yazar ve şair (d. 1882)
1982 - Osman Canberk, Türk, çevirmen ve gülmece yazarı
1991 - Tony Richardson, İngiliz sinema yönetmeni ve Oscar ödülü sahibi (d. 1928)
2009 - Ensari Bulut, Türk siyasetçi (d. 1956)
2011 - Esin Afşar, Türk ses sanatçısı, yazar, çevirmen, tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1936)
2014 - Diem Brown, Amerikalı sunucu ve gazeteci (d. 1982)
2017 - İsmet Iraz, Türk taekwondocu (d. 1936)