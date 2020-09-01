Tarihte bugün ne oldu? 1 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Eylül'de yaşananlar! Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 1 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 1 Eylül'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

1 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 1 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 1 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 1 EYLÜL'DE YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR 1846 - Sultanahmet'te, Darülfünun binasının temeli atıldı. 1868 - Galatasaray Lisesi, İstanbul'da açıldı. 1900 - İstanbul'da Sultan II. Abdülhamid'in 25. saltanat yılı büyük bir törenle kutlandı. Törene bütün yabancı devletlerin temsilcileri katıldı. 1910 - Corinthians, Brezilya futbol kulübü kuruldu. 1920 - Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu. 1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine emrini verdi: Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! Aynı gün Türk ordusu, Yunan işgali altındaki Uşak'a girdi. 1923 - Japonya'nın Tokyo ve Yokohama kentlerinde deprem: 300 bin kişi öldü. 1924 - Ankara Devlet Konservatuvarı'nın temelini oluşturan "Musiki Muallim Mektebi" Ankara'da açıldı. 1925 - I. Tıp Kongresi Ankara'da toplandı. 1927 - Türkiye'de medenî nikâh zorunlu hâle getirildi. 1928 - Arnavutluk'ta Ahmet Zogoğlu, "I. Zog" unvanıyla kral ilân edildi. 1933 - Denizyolları İşletmesi, devlet tekeline alındı. 1939 - Almanya'nın Polonya'ya saldırması üzerine, II. Dünya Savaşı başladı. 1939 - Japonya, Kuzey Çin'de Moğol Özerk Hükûmeti (Mengjiang) adında bir kukla devlet kurdu. 1946 - Türkiye Emlak Kredi Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. 1947 - TBMM, Amerikan yardım anlaşmasını oy birliği ile kabul etti. 1953 - Anıtkabir'in açılışı yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşı koyuldu. 1967 - Türkiye'deki Kıbrıslı mücahitler ve öğrenciler, Hükûmeti protesto etti. İçişleri Bakanı Faruk Sükan, protestocuların sınır dışı edilebileceğini açıkladı. 1969 - Muammer Kaddafi, Libya'da askeri bir darbeyle Kral I. İdris'i devirdi. 1974 - Muratağa, Sandallar ve Atlılar Katliamı: Mağusa'ya bağlı Muratağa ve Sandallar köylerinden 88 Türk'ün, öldürülüp yakılarak çukura gömüldükleri anlaşıldı. 1974 - Nikaragua'da General Somoza, Devlet Başkanlığı'na atandı. 1976 - Millî yüzücü Erdal Acet, Manş Denizi'ni 9 saat 2 dakikada geçerek Dünya rekoru kırdı ve bu mesafedeki en iyi 10 derece sıralamasına girdi. 1979 - ABD'nin Pioneer 11 adlı uzay aracı, Satürn'ü ziyaret eden ilk uzay aracı oldu. 1980 - Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, aralarında CHP Zile İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 19 kişi öldürüldü. 1985 - Amerikalı deniz bilimci Robert Ballard ve ekibi, RMS Titanic'in enkazını Atlas Okyanusu'nun 4000 metre derinliğinde iki parça halinde buldu. 1985 - CNN International kanalı kuruldu. 1991 - Özbekistan bağımsızlığını ilan etti. 1993 - Savaş Karşıtları Derneği kuruldu. 2000 - Citroën C5`in lansmanı yapıldı. 2002 - Güney Kore`de, son 40 yılda meydana gelen en şiddetli kasırgada, iki günde ölenlerin sayısı yaklaşık 200`ü buldu. 2004 - Kuzey Osetya'da okul baskını eylemi: Beslan kasabası'nda büyük bir rehine olayı gerçekleştirildi. Radikal İslamcı grupların, Kuzey Osetya'nın Beslan kasabasındaki bir okula baskın yapmasıyla başlayan olaylarda 1200 kişi rehin alındı, Rus askerlerinin mücahitleri aratmayan tutumuyla beraber 700 kişi yaralandı ve 344 kişi Rus askerler tarafından katledildi. Eylemin organizatörleri, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev olmasının yanı sıra masrafların da El-Kaide tarafından üstlendiği belirlendi. 2006 - İran'da bir yolcu uçağının ülkenin kuzey doğusundaki Meşhed kenti hava alanına inişi sırasında alev alması sonucu en az 29 kişi öldü. DOĞUMLAR 1651 - Natalya Kirillovna Narışkina, Rus Çariçesi (ö. 1694) 1653 - Johann Pachelbel, Alman barok müzik bestecisi (ö. 1706) 1787 - Jan Bake, Hollandalı dil bilimci (ö. 1864) 1854 - Engelbert Humperdinck, Alman besteci (geç romantik akımın temsilcisi) (ö. 1921) 1855 - Innokentiy Annensky, Rus şair (ö. 1909) 1873 - İvan Kliun, Rus ressam (ö. 1943) 1874 - Talat Paşa, Osmanlı devlet adamı, Osmanlı Hürriyet Cemiyeti kurucu lideri ve İttihat ve Terakki kurucularından (ö. 1921) 1875 - Edgar Rice Burroughs, Amerikalı yazar (ö. 1950) 1878 - J.F.C. Fuller, İngiliz asker, tarihçi ve strateji uzmanı (ö. 1966) 1900 - Pedro Cea, Uruguaylı futbolcu (ö. 1970) 1923 - Rocky Marciano, İtalyan kökenli Amerikalı boksör (ö. 1969) 1928 - Sabri Yirmibeşoğlu, Türk asker (ö. 2016) 1928 - Şemsettin Ünlü, Türk şair, roman yazarı ve çevirmen 1930 - Turgut Özakman, Türk yazar (ö. 2013) 1936 - Özdemir İnce, Türk şair 1940 - Yaşar Büyükanıt, Türk asker ve TSK'nın 25. Genelkurmay Başkanı (ö. 2019) 1942 - Sadettin Ökten, Türk yazar ve emekli öğretim üyesi 1945 - Mustafa Balel, Türk yazar ve çevirmen 1950 - Mihail Fradkov, Rus politikacı 1953 - Ahmet Şah Mesut, Tacik asıllı Afgan asker ve siyasetçi (ö. 2001) 1955 - Olcay Tiryaki, Türk iç hastalıkları uzmanı ve akademisyen (ö. 2008) 1957 - Gloria Estefan, Kübalı şarkıcı 1957 - Müge Oruçkaptan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 1961 - Bam Bam Bigelow, Amerikalı güreşçi (ö. 2007) 1962 - Ruud Gullit, Surinam asıllı Hollandalı futbolcu ve antrenör 1963 - Semih Yuvakuran, Türk futbolcu 1967 - Kadir Çöpdemir, Türk dizi oyuncusu, radyocu ve TV yapımcısı 1967 - Sinan Oğan, Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi 1971 - Hakan Şükür, Türk futbolcu ve siyasetçi 1973 - Ayşe Önder, Türk besteci 1975 - R. Kan Albay, Flaman film yönetmeni ve aktör 1976 - Jada Fire, Afrika asıllı Amerikan porno yıldızı 1977 - Simona Rinieri, İtalyan voleybolcu 1980 - Tutku Açık, Türk basketbolcu 1981 - Alper Çağlar, Türk yönetmen 1983 - Gökhan Türkmen, Türk pop sanatçısı 1983 - José Antonio Reyes, İspanyol futbolcu (ö. 2019) 1983 - Marcelo Carrusca, Arjantinli futbolcu 1989 - Bill Kaulitz, Alman şarkı yazarı, seslendirme sanatçısı ve Tokio Hotel'in solisti 1989 - Cindi Çelik, Türk Muay Thai ve kick boks sporcusu 1989 - Daniel Sturridge, İngiliz futbolcu 1989 - Tom Kaulitz, Alman müzisyen ve Tokio Hotel'in gitaristi 1991 - Irina Antonenko, Rus manken ve oyuncu 1993 - Jan Kliment, Çek futbolcu 1996 - Zendaya, Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçı 1997 - Hande Baladın, Türk millî voleybolcu 1997 - Jeon Jungkook, Güney Koreli şarkıcı ÖLÜMLER 1159 - IV. Adrian, Katolik Kilisesi'nin 169. Papası (tarihteki tek İngiliz asıllı papa) (d. 1100) 1557 - Jacques Cartier, Fransız denizci ve kâşif (d. 1491) 1715 - XIV. Louis, Fransa Kralı (d. 1638) 1961 - Eero Saarinen, Fin kökenli Amerikalı mimar (d. 1910) 1967 - Ilse Koch, Alman (Nazi) savaş suçlusu (d. 1906) 1970 - François Mauriac, Fransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1885) 1981 - Albert Speer, Alman mimar ve Nazi Almanyası'nın II. Dünya Savaşı boyunca Silahlanma Bakanı (d. 1905) 1982 - Wladyslaw Gomulka, Polonyalı komünist lider (d. 1905) 1987 - Mehmet Aslan, Türk oyuncu, senarist ve yönetmen (d. 1931) 1988 - Luis Alvarez, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1911) 1998 - Osman Fahir Seden, Türk yönetmen (d. 1922) 1999 - Tarık Gürcan, Türk seslendirme sanatçısı ve İstanbul Radyosu'nun ilk spikerlerinden (d. 1928) 2003 - Hilmi Topaloğlu, Türk müzik yapımcısı (d. 1952) 2004 - Mehmet Köstepen, Türk siyasetçi (d. 1947) 2009 - Nevit Kodallı, Türk besteci, kompozitör ve müzik eğitmeni (d. 1925) 2013 - Ignacio Eizaguirre, İspanyol futbol kalecisi (d. 1920) 2013 - Ole Ernst, Danimarkalı aktör (d. 1940) 2013 - Pál Csernai, Macar futbolcu ve teknik direktör (d. 1932) 2014 - Tiraje Dikmen, Türk ressam (d. 1925) 2017 - Emin Özdemir, Türk akademisyen, dil bilimci ve edebiyat araştırmacısı (d. 1931) 2018 - Aram Gülyüz, Türk yönetmen, yapımcı ve senarist (d. 1931)