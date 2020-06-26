Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odası tekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyor!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odası tekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyor!

Türk televizyonlarının sevilen programı Tarihin Arka Odası aynı kadrosu ile yeniden ekranlara dönüyor. Efsane program Tarihin Arka Odası hakkında merak edilenler haberimizde. Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odası tekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyor!

Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odası tekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyor!
26.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:59

Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy'un sunduğu efsane program Tarihin Arka Odası tekrardan yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Tarih severlerin yakından ilgi ile takip ettiği program Tarihin Arka Odası hakkında merak edilenler haberimizde.

TARİHİN ARKA ODASI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu ve Nurhan Atasoy'un sunduğu "Tarihin Arka Odası" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden canlı yayınla pazartesi 22.30'da TRT 1'de.

Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odası tekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyor!
Tarihin Arka Odası

TARİHİN ARKA ODASI PROGRAMI NEYDİ?

Tarihin Arka Odası, Habertürk televizyon kanalında Murat Bardakçı'nın hazırlayıp sunduğu televizyon yayını. İçeriğini Murat Bardakçı'nın hazırladığı televizyon yayınında daimi konuk olarak Erhan Afyoncu'nun yanı sıra çeşitli sürelerle; Erol Sadi Erdinç, Pelin Batu, Selin Barlas, Zeynep Özkartal, Nurhan Atasoy, İnci Çayırlı, Ayşe Özek gibi isimler katkıda bulunmuştur. Adı geçen katılımcıların muhtelif sebeplerle programdan ayrılmalarıyla en son kadro Murat Bardakçı'nın moderatörlüğüyle gazeteci Ayşe Özek ve akademisyen Erhan Afyoncu'dan oluşmaktaydı. Program cumartesi akşamları 23.15'te başlamakla beraber belirli bir bitiş saati bulunmamaktadır. Yayın süresi oldukça uzundu, ortalama 5 saat sürse de daha uzun sürdüğü yayınlar da olurdu.

Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odası tekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyor!
Tarihin Arka Odası

Aslında kültür-sanat yayını olan ve konu olarak tarihi ele alan Tarihin Arka Odası içeriğinde esnek bir tutumu olduğundan nadiren farklı konulara da yer verirdi. Yayın içeriğinde güncel Türkiye gündemlerinin tarihten benzer kesitleri çoğunlukla belirleyici olurken, izleyicilerin meraklı oldukları konular da yer bulurdu. Sunucu Murat Bardakçı'ya e-posta ile ulaşılabilirdi.

Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odasıtekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyot!

TARİHİN ARKA ODASI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu'nda önemi olan tarihi kişilerin yakınları sık sık konuk olarak davet edilir ve dolaylı olarak bir sözlü tarih çalışması yapılırdı. Ayrıca yayının küçük bir bölümü de Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'nun seçtiği tarih alanında yeni yayınlanmış kitaplara ayırılırdı.

2 Temmuz 2011'de yayına ara veren Tarihin Arka Odası 21 Ocak 2012'den itibaren tekrar yayın hayatına başlamış, son yayın tarihi olan 3 Ekim 2015'ten sonra Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu'nun ortak kararıyla yayından kalkmıştır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıltıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıltıldıktan sonra ortaya çıktı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! Haber
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma Haber
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alıcı ve satıcı tartışınca nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartışınca nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Ege'deki depremin ardından uzman isim canlı yayında uyardı: Evlere girmeyin
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına döndü
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15,8 milyar lira arttı
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi nedir ve nasıl alınır? İşte detaylar
Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama
Van'daki 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakan Soylu'dan ilk açıklama
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Aşırı hızın neden olduğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Koronavirüsün şimdiye dek tespit edilmeyen 4 yeni belirtisi tespit edildi
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Şarkıcı Ebru Polat, Instagram için video çekerken depreme yakalandı
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Kazada yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun babasına feryadı yürek yaktı
Kazada yaralanan 8 yaşındaki kız çocuğunun babasına feryadı yürek yaktı
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Bülent Turan Berat Albayrak
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Kadın Deprem Manisa
Şu an buradasınız: Tarihin Arka Odası ne zaman? Tarihin Arka Odası tekrar mı başlıyor? Tarihin Arka Odası hangi kanalda? Tarihin Arka Odası ekranlara geri dönüyor! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 11:59:09. #1.14#
title