Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesinde restorasyon sürüyor

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Yusuf Ziya Paşa Camisi ve Külliyesinde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2 yıl önce restorasyon çalışması başlatılan tarihi cami ve külliyede Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünce inceleme yapıldı.

İnceleme yapan heyete Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İl Müftü Yardımcısı Muhammed Zahit Belek eşlik etti.

Cami imamı Mehmet Özdemir, yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmaları nedeniyle 10 Temmuz 2017'den bu yana caminin ibadete kapatıldığını belirterek, tarihi yapının önemine değinerek, yapının son dönem Osmanlı mimarisi ve süslemelerinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini aktardı.

Kaynak: AA