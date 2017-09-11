Tarihi Trabzon'u Ortaya Çıkartmak İstiyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Karagöz Hacivat oyunlarının oynatıldığı, ismi Karagöz Meydanı olan tarihi meydanı şehre tekrar kazandırmak istediklerini, bunun için büyük bir fedakarlığın içine girdiklerini söyledi.



Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte yürütülen projeler, devam eden ve biten restore ve relöve çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Meydan Parkı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabı kapsamında halkın yararlandığı alan miktarını 4 binden 15 bin metrekareye çıkardıklarını anlatan Gümrükçüoğlu, ikinci etap kapsamında ise hedeflerinin tarihi özelliği bulunan eski belediye binasının restore edilmesi ve arkasındaki alanın halka kazandırılması olduğunu belirtti.



Gümrükçüoğlu, tarihi binanın restorasyonunda çok titiz davrandıklarını vurgulayarak, arka alana yaşlılar için yürüyen merdiveni, engelliler için asansörü bulunan 750 kişilik mescit yaptıklarını, böylelikle İskenderpaşa Camisi'nde cenazeler ve ramazan aylarında yaşanan yoğunluğa çözüm olunacağını ifade etti.



Alanda bulunan İskenderpaşa Valisinin kabrinin de ihya edildiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, "Yine buraya 3'üncü bir adım lazım. İskenderpaşa Camisi'nden tarihi Trabzon Limanına bakan bölgenin de aynı şekilde projelendirilmesi tamamlanmış bulunmaktadır. Orayı da restore edip Trabzon Limanına bakan bir balkon gibi halkın kullanımına açarak bu önemli projeyi tamamlamak istiyoruz." dedi.



İkinci etapta yer alan tarihi çınarın yanında bulunan binanın da restorasyonunun tamamlandığını anlatan Gümrükçüoğlu, yine arka kısımda bulunan belediyeye ait tescilli binanın da orijinal haline uygun restorasyonunun bittiğini söyledi.



Gümrükçüoğlu, bütün bu projelerin kente kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlar ile diğer ilgililere teşekkür etti.



Karagöz Meydanı projesi hakkında da bilgi veren Gümrükçüoğlu, "Karagöz Hacivat oyunlarının oynatıldığı, ismi Karagöz Meydanı olan bu tarihi meydanı da şehre tekrar kazandırmak istiyoruz. Bunun için büyük bir fedakarlığın içine girdik." diye konuştu.



Eski doğum hastanesinin olduğu binayı da bir sağlık müzesi haline getirmeyi planladıklarını belirten Gümrükçüoğlu, kentteki Tabakhane Köprüsü, Kanuni Evi, Zağnos Vadisi ve Atapark gibi tarihi alanlarda yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.



Kentteki surlarla alakalı da çalışmaları olduğunu ifade eden Gümrükçüoğlu, tarihi Trabzon'u ortaya çıkartmak istediklerini dile getirdi.



"Teleferik projesi hayata geçecek"



Gümrükçüoğlu, Sümela Manastırı'nda yapılması planlanan teleferik projesine değinerek, Sümela Manastırı'nın restorasyonunun tamamlanmasının ardından oradaki tesisleri yenileyerek, teleferik projesini hayata geçireceklerini ifade etti.



Katlı otopark projesi ve kente kazandırılacak hafif raylı sistemle alakalı da değerlendirmede bulunan Gümrükçüoğlu, şu ana kadar yaptıkları ve yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.



Gümrükçüoğlu, bir gazetecinin Hüseyin Avni Aker Stadı'nın ne zaman yıkılacağı yönündeki sorusuna, "Buradaki tasarımı nihayetlendirecek olan malın sahibi TOKİ'dir." yanıtını verdi.