Tarihi Sultan Murat Camisi'nin restorasyonu için imzalar atıldı

19.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:55

Denizli'nin Honaz İlçesi Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, duvarlarının büyük bölümü ve kubbesi yıkık durumdaki Sultan Murat Camisi'nin restorasyonu ile camiyi ihtişamlı günlerine döndüreceklerini söyledi.

Honaz ilçesindeki Sultan Murat Camisi'nin rölöve, restitüsyon, restorasyon, inşaat mühendisliği, mekanik mühendisliği, elektrik mühendisliği, çevre düzenleme projelerinin ve zemin etüt raporlarının hazırlanması amacıyla, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ile bir mühendislik firmasının yönetim kurulu başkanı Ercan Karakaya arasında sözleşme imzalandı.

Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan 2. Murat zamanında inşasına başlandığı belirtilen caminin kitabesindeki kayda göre 1472'de tamamlandığını kaydetti.

Duvarları her geçen yıl daha fazla yıkılan ata yadigarı caminin restore edilerek ayağa kaldırılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Kepenek, şunları söyledi:

"Osmanlı'dan günümüze kalan en nadide eserlerden biri olan bu camiyi ayağa kaldıracağız, restorasyonunu yapacağız. Ecdadımızın bize bıraktığı bu değerli mirası, çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız. Bugün için projemizin artık ihale aşamasını bitirdik, proje aşamasını tamamladık. Yakın bir gelecekte de restorasyon aşamasına geçeceğiz. Restorasyon aşaması da 1,5-2 yıl gibi bir zaman alacak. Büyük bir olasılıkla 2021 yılının bayram namazlarından birini halkımızla birlikte burada eda edeceğiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü bu bölgenin en kıymetli, en değerli eserlerinden biri. Bizim için çok değerli olan bu yapı muhakkak ayağa kaldırılmalı."

Caminin ayağa kaldırılmasıyla turizme büyük katkısının olacağını dile getiren Kepenek, "Buraya gelen hem yerli hem yabancı ziyaretçiler muhteşem bir cami ile karşılaşacaklar, şuradan aşağı Honaz'a baktıklarında gerçekten muhteşem bir görüntü izleyecekler. Bu bizim için gerçekten çok kıymetli bir projeydi. Bunun bitirildiği günü görmek için ben de çok sabırsızlanıyorum. Gerçekten büyük bir iş başarmış olacağız. Honaz'a, Denizli'ye, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA