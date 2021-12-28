Tarihi su terazisi binaların arasında kaderine terk edildi

Kağıthane'de oto servislerinin ve binaların arasında kalan İSKİ mülkiyetindeki Hamidiye Su Terazisi'nin durumu tarihçilerin tepkisine neden oldu. 1899 ile1902 yılları arasında 2. Abdulhamid'in yaptırdığı Hamidiye Su Terazisi'nin üzerine sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü. Sanayi içerisinde yer alan su terazisi hem motosikletler hem de otomobillerin park alanı içerisinde kaldı. Tarihi yapının gün yüzüne çıkartılmasını isteyen tarihçi Zafer Bilgi, ilgili kurumların restorasyon çalışması başlatması gerektiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada ise Hamidiye Su Terazisi'nin restorasyonunun 2022 yılı yatırım sıralamasına girdiği belirtildi.

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122 YIL ÖNCE İNŞA EDİLDİ

İstanbul'un Galata-Beyoğlu bölgesine düzenli içme suyu getiren Hamidiye Su Yolu, vakıf su hatlarının son halkası olarak, 1899-1902 yılları arasında, Sultan Abdülhamid tarafından inşa edildi. Hamidiye Su Yolu'nun önemli bir yapısı olan su terazisi, 1899 ile 1902 yılları arasında inşa edildi. Kagir, silindirik planlı yapının gövdesi yatay silmelerle üç bölüme ayrıldı. Zemin bölümü bezemesiz olun yapıda, sadece düz bir kapı yer alıyor. Orta bölümde, düşeyliği vurgulayan ve cepheye hareketlilik kazandıran, mimarlıkta bir bölümü duvara gömülü taşıyıcı sütun olarak adlandırılan 8 adet pilastrla çevrelendi. Ayrıca gövde üzerinde yuvarlak kemerli 3 adet pencere açıklığı bulunuyor. Üst bölümde ise yapıyı 23 konsola oturan profilli, çerçeve biçimli oymalı çıkıntı olarak bilinen bir korniş saçak çevreliyor. Gövde, tepede her çeşit eserin kıyısına gelen girintili çıkıntılı askılar anlamına gelen ikili dendanlarla son buluyor.