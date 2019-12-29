: Tarihi Oturakçı Pazarı'nın 56 yıllık terzisi: Mehmet usta

29.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:36

Adıyamanlı 76 yaşındaki terzi Mehmet Durmaz, 56 yıldır mesleğini icra ediyor.

Ağabeyinin yönlendirmesi üzerine 20 yaşında mesleğe adım atan Durmaz, o günden bu yana iğne, ipliği elinden düşürmüyor. Çırak olarak başladığı dükkanı ustasından devralan Durmaz, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek oluyor.

Tarihi Oturakçı Pazarı'ndaki 12 metrekare dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Mehmet Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği sayesinde evine ekmek götürdüğünü, son nefesine kadar çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yılların çok çabuk geçtiğini ifade eden Durmaz, "Ben bu tarihi pazara 20 yaşında girdim. O gün bugündür buradayım. Mesleğe ilk başladığım günü şimdiki gibi hatırlıyorum. Sanki zaman hiç geçmemiş gibi." dedi.

Babasını hiç tanımadan büyüdüğünü dile getiren Durmaz, maddi durumları iyi olmadığı için küçük yaşlardan beri çalıştığını aktardı.

"Pazarın en yaşlı esnafıyım"

Durmaz, mesleğini çok sevdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ağabeyim askerden geldikten sonra orada gördüğü terziliği bana önerdi. Ben de onu dinleyerek başladım. Sonra terziliği çok sevdim. Bu sayede evlendim, çocuklarımı büyüttüm. Oturakçı Pazarı'nın en yaşlı esnafıyım. Eskilerden çok kimse kalmadı. Buradakilerin çoğu genç. Bazıları babalarından kalma işi devam ettiriyor. Hepsiyle de iyi anlaşıyoruz. Beni sever, sayarlar. Hala gücüm yettiğince pantolon, yelek, şalvar dikmeye devam ediyorum. Ömrüm olduğunca devam edeceğim ama bu mesleğe ilgi gün geçtikçe azalıyor. Yeni nesil mesleği sürdürmüyor."

"İşini severek yapıyor"

Oturakçı Pazarı esnafından Hacı Tüvay ise Durmaz'ın pazarın sevilen simalardan olduğunu belirterek, herkese örnek gösterilecek bir insan olduğunu söyledi.

Durmaz'ın terziliğinin çok iyi olduğunu aktaran Tüvay, "Güzel takım elbise de dikerdi. Trafik kazası geçirdikten sonrası elini eskisi gibi kullanamıyor. Kalbinde pil bulunuyor, eşi yatalak ama tüm rahatsızlarına rağmen işini severek yapıyor. Kimsenin kötülüğünü istemez. Müşteriler, biz de kendisinden çok memnunuz. Samimi ve güzel bir esnaf." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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