Tarihi Okul Tarihi Kültürü Yaşatmaya Devam Ediyor

Sultan II. Abdulhamid tarafından Kırıkkale'de kız mektebi olarak yaptırılan Taş Mektep, geçmişten bugüne eğitimin bir parçası olmaya ve abdallık geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Kırıkkale'nin Keskin ilçesi üzerinde Osmanlı'nın izlerini barındırmaya devam ediyor. 1908 yılında II. Abdulhamid tarafından ilçeye kız mektebi olarak yaptırılan bina hakkında bilgi veren öğretmen Naime Keşli, "Cumhuriyet döneminde de yıllarca ilçemizin tek okulu olarak hizmet veren okulumuzda Vahit Erdem ve Beşir Atalay gibi birçok önemli devlet adamı da yetiştirildi. 60'lı yıllara kadar ilkokul olarak hizmet eden bina 1965 yılında ilçenin kütüphanesi oldu. Sonrasında 2013 yılında Kültür Bakanlığı'nın desteği ile restore edilen bina, o tarihten bu yana kültür merkezi olarak hizmet etmektedir. Merkeze ismini veren Hacı Taşan, ilçemizin yetiştirdiği önemli sanatçılardan birisidir. Merkezde Hacı Taşan'ın kardeşi ve yeğenleri müzik dersi vererek ilçenin gençlerine hizmet vermektedir" dedi.



Bugün kültür merkezi olarak varlığını hala sürdüren binada aynı zamanda bina gibi varlığı sürdürmek konusunda dirençli olan abdallık kültürü sürdürülüyor. Müziği bir meslekten ziyade bir hayat felsefesi olarak ortaya koyan abdallık kültürü Orta Anadolu'da Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Neşet Ertaş gibi isimlerle bugüne kadar getirildi, bugün ise onun bıraktığı yerden Hacı Taşan'ın aile üyeleri usta çırak ilişkisi içerisinde öğrendiklerini yine aynı yolla gençlere öğretiyorlar.



"ÖĞRENCİLER SAZ, KAMAN VE NEY KURSU ALIYOR"



Halk arasında Taşan kardeşler olarak bilinin müzik ve kültür topluluğunun üyelerinden Nusret Taşan, sürdürdükleri faaliyetleri şöyle anlattı:



"Bu bizim baba mesleğimiz, ata mesleğimiz, Hacı amcamın evveliyatı da ustadan çırağa geçme yoluyla oluyor. Hacı amcamın ilk ustası Muharrem Ertaş. Neşet Ertaş ise Hacı Taşan'ın öğrencisi, biz de onların eline bakarak Hacı amcamın üslubuna bakarak elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bu kültürü devam ettirmeye çalışıyoruz. Buraya öğrenciler geliyor, saz, kaman ve ney kursu alıyor. Kursları bizler veriyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor, onlara da burayı ve kültürümüzü tanıtıyoruz."



(Mehmet Temizyürek/iha)