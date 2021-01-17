DİYARBAKIR - Tarihi mekanları bulgur, peçete, çöp şiş ve straforla tuvale işliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

DİYARBAKIR - Tarihi mekanları bulgur, peçete, çöp şiş ve straforla tuvale işliyor

17.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:45

Diyarbakır'da kentin tarihi evleri ve sokakları bulgur, peçete, çöp şiş ve strafor kullanılarak resmediliyor.

Diyarbakır'da kentin tarihi evleri ve sokakları bulgur, peçete, çöp şiş ve strafor kullanılarak resmediliyor.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce yürütülen "Diyarbakır'ın Tarihi Evleri Projesi"yle kentin sahip olduğu UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve sahabe kabirleri, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç müzeleri gibi tarihi ve kültürel değerler, tuvale 3 boyutlu aktarılıyor.

Ressam Büşra Polattağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür ve medeniyet kenti Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesini çalışmaya başlamadan önce karış karış gezip her detayı fotoğrafladıklarını söyledi.

Yapıları yerinde incelediklerini ve taşların dokularına baktıklarını aktaran Polattağ, bunlara en yakın malzemeleri kullandığını anlattı.

Polattağ, taşların dokusunu bulgurla vermeye çalıştığını, Arnavut kaldırımlarını peçeteyle yaptığını belirterek "Strafor üzerini heykeltıraş yöntemlerini de kullanarak yakma tekniğiyle oydum. Doğrudan yağlı boya yapıp bırakabilirdim ama kapıları çöp şişle üç boyutlu hale getirdim. Diyarbakır'a gelemeyenler, gezmek isteyenler olabilir. Gelmeden de gezmeden de gezmiş gibi olsunlar. Diyarbakır kültür ve medeniyet şehri. Sokaklarında dolaştığımızda o eski mekanlarda yaşanmışlıklar canlanmış gibi oluyor. Yaptığım çalışmada oradaymışız gibi o kapıyı çalacakmışız gibi hissettirmek istedim." dedi.

Resim sanatında farklı teknikleri kullanıp kalıplardan çıkmak istediklerini dile getiren Polattağ, resme bakanların her an resmin içerisine girecekmiş hissi yaşamalarını sağladığını ve çalışmalarını bu yönde geliştirdiğini anlattı.

Polattağ, projeyi tamamladıktan sonra resimleri sergileyeceklerini sözlerine ekledi.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşe Adıgüzel de her yıl farklı temalar çalıştıklarını, bu yıl da Diyarbakır evlerinin teknik özelliklerini belirginleştirmek istediklerini ifade etti.

Teknik ekiple tarihi evleri fotoğraflayıp özelliklerini araştırdıklarını söyleyen Adıgüzel, tarihi yapıları resmederken akılda kalıcılığı arttırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Adıgüzel, "Sıradan düz resim değil. İnsanlar baktığında, dokunduğunda o taşın dokusunu hissedecek. İnsanların o anı yaşamasını istiyoruz. Duvarlardaki kabartma, taşın dokusu, pencerenin çıkıntısını tekniklerle ön plana çıkartmak istedik." diye konuştu.

DİYARBAKIR - Tarihi mekanları bulgur, peçete, çöp şiş ve straforla tuvale işliyor
DİYARBAKIR - Tarihi mekanları bulgur, peçete, çöp şiş ve straforla tuvale işliyor
DİYARBAKIR - Tarihi mekanları bulgur, peçete, çöp şiş ve straforla tuvale işliyor
DİYARBAKIR - Tarihi mekanları bulgur, peçete, çöp şiş ve straforla tuvale işliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Hande Erçel Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Gökhan Gönül Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DİYARBAKIR - Tarihi mekanları bulgur, peçete, çöp şiş ve straforla tuvale işliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 11:45:26. #1.15#
title