Tarihi köye yatırım
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Tarihi köye yatırım

Tarihi köye yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar köyüne Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi tarafından önemli hizmetler yapıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar köyüne Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi tarafından önemli hizmetler yapıldı.

Koyunhisar köyünde kanalizasyon, doğalgaz, sıcak asfalt ve parke taşı çalışmaları yapılarak köy yeni bir görünüme kavuştu. Koyunhisar Muhtarı Ahmet Uzun, "Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere, Yenişehir Belediye Başkanımız Davut Aydın'a, Buski Genel Müdürü'ne teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Kanalizasyonlarımız ve su şebekemiz değişti, doğalgaz geldi. Yolumuz yenilendi. Asfaltımız oldu" dedi.

Koyunhisar köyünde yaşayan Ali Kuru, "Köyümüz şu anda harika oldu. Bütün alt yapı, sular ve yollarımız yenilendi. Köy sakinlerine eksik ne varsa hepsi soruldu" dedi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Büyükşehir yasası ile birlikte şehirde ne yapıyorsak köylerde de aynı şeyleri yapıyoruz. Sadece Koyunhisar Mahallesi'ne değil, bütün kırsal mahallelerimize de, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra, hemen hemen hepsine dokunduk ve hepsiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Bugün de Koyunhisar'daki arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Burada geçtiğimiz bir ay içerisinde 3 yüz metrekare sıcak asfalt yapıldı. Bu asfalt Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Buradaki katkılarından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş olmak üzere bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. İlçe belediyesi olarak bizler de yaklaşık bin altı yüz metrekare kaldırım çalışmamız var. İki bin altı yüz metrekare sıcak asfalt, mahallenin iç kısımlarındaki ara sokaklarda da bin dört yüz metre civarında soğuk asfalt da Büyükşehir Belediye'si tarafından yapıldı. Biz çalışmalarımıza ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Tarihi köye yatırım
Tarihi köye yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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