Tarihi Kent Meydanında Kitap Okudular

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivas İl Temsilciğince kent meydanındaki tarihi Buruciye Medresesi'nin bulunduğu alanda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla TÜGVA Sivas üyeleri Buruciye medresesi önündeki alanda toplandı. Üyeler, farkındalık oluşturmak amacıyla yaklaşık bir saat vatandaşlarla iç içe kitap okudu.

TÜGVA İl Temsilcisi Erhak Çınar, gazetecilere, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Katılımcıların bir saat kitap okuduklarını aktaran Çınar, "TÜGVA'lı gençler okumanın ciddi bir iş olduğunu göstermek adına farkındalık uyandırmak için geldiler, burada bir saat kitap okudular. TÜGVA'da sadece boş zamanlarımızda kitap okumuyoruz, okumayı ciddi bir iş olarak yapıyoruz. Sadece boş zamanda kitap okumak fazla bir şey kazandırmaz. Bu anlamda her projemizin içerisinde de mutlaka kitap okuma halkaları ve tahlil halkaları oluşturuyoruz." diye konuştu.

Çınar, okumanın ciddi bir iş olduğunu insanlara göstermek istediklerini sözlerine ekledi.