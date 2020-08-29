Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda "2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi" (1)
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Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda "2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi" (1)

Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, aralarında Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya ve eski Türkiye güzellerinin de olduğu mankenlerin katılımıyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda başladı.

29.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:17

Dosso Dossi Fashion Show'un 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, aralarında Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya ve eski Türkiye güzellerinin de olduğu mankenlerin katılımıyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nda başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en popüler turizm merkezlerinden biri olan Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı, 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi için doğal sahne oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında moda çekimlerine ara veren Dosso Dossi Fashion yönetiminin, memleketlerine olan vefa borçlarını ödemek ve bölgenin turizm potansiyeline dikkati çekmek amacıyla Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirdiği defilenin açılışı, 17. yüzyıldan bugüne ulaşan Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı'nda yapıldı.

Demet Şener Küpeli, Deniz Akkaya, eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Ecem Çırpan, Simay Rasimoğlu, Pınar Tartan ve Büşra Turan ile Yiğit Markus Aral'ın da aralarında olduğu 22 kadın ve 6 erkek manken, tarihi sarayın ikinci avlusunda 3 saat boyunca ünlü bir markanın yeni kış kreasyonunu tanıttı.

Salgın nedeniyle halka kapalı gerçekleştirildi

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 116 odalı İshak Paşa Sarayı'nda gerçekleştirilen defile, 50'den fazla ülkede dijital platformlar üzerinde yayınlanacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilen defileyi izleyen az sayıdaki ziyaretçi de ünlü mankenlerle öz çekim yaparak sohbet etti.

Dosso Dossi Fashion Show'un Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğduğu coğrafyada bu etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uzun yıllardır Dosso Dossi Fashion Show'un yurt içi ve dışında büyük organizasyonlar gerçekleştirdiğini ifade eden Eraslan, şöyle konuştu:

"Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı, Nuh'un Gemisi ve Ağrı Dağı, görülmesi gereken yerler. Buradan Paris'e çok uzak noktalara gidip seyahatler yapıyoruz ama gözümüzün dibindeki yerleri görmüyoruz. Buraların da ilgi görmesi adına bu etkinliği yaptık. Modayı, modanın büyülü dünyasının gücünü kullanarak buradaki kültürel ve doğal tabiatın güzelliklerini sunmak istedik."

Eraslan, sanata olan ilgisinden de bahsederek, "Ben bir koleksiyonerim. İtalya'da biriktirdiğim yüzlerce İtalyan ressamın olduğu resim koleksiyonum var. Onları burada sergileyebiliriz. Başka kültürel faaliyetler içerisinde de bulunabilirim çünkü ben bu topraklarda doğdum ve büyüdüm. Benim bu topraklara her daim borcum var." dedi.

Mankenler tarihi saraya hayran kaldı

Manken Deniz Akkaya ise Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'na hayran kaldığını ve tarihi manzara karşısında büyülendiğini anlattı.

Daha önce İshak Paşa Sarayı'na gelmemenin üzüntüsünü yaşadığını aktaran Akkaya, "Ne kadar büyüleyici bir mekan. İçerisinde bulunurken insanın tüyleri diken diken oluyor. Özel bir mekan. Bence bu pandemi sürecinin yurt dışına çok çıkamamamızın bize kazandırdığı şey, ülkemizdeki güzellikleri daha fazla tanımak olduğunu düşünüyorum. Çok farklı dokular var, burası çok büyüleyici bir yer." ifadelerini kullandı.

Manken Demet Şener Küpeli de Türkiye'de İshak Paşa Sarayı gibi çok kıymetli yerler olduğunu ve onların da değerinin daha çok yükseltilerek ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ağrı Dağı, Meteor Çukuru ve ilçenin diğer önemli turizm alanlarında devam devam edecek defile, 3 gün sürecek.

Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda '2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi' (1)

Kaynak: AA

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