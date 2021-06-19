Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Kültür Sanat

- Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanırken esnaf Pazar günlerinin de açılacağı zamanı bekliyor.

- Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanırken esnaf Pazar günlerinin de açılacağı zamanı bekliyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu ilçesi eski günlerine dönmeye başladı. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamayla birlikte sessizliğe bürünen tarihi kent turizm sezonunun açılmasıyla hareketlendi. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi ilçeyi gezdi.

Artan hareketlilik nedeniyle bir nebzede olsa yüzü gülmeye başlayan esnaflar, kısıtlamanın bulunduğu Pazar gününün de kaldırılmasını istiyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan esnaflardan Hüsnü Özdemir, "Bir Cumartesimiz var başka da yok. Pazar gününün açık olmadığı sürede olmuyor, açık olması lazım. Cumartesi kente gelen turistimiz akşamında dönüyor. Pazar günü açık olsa burada kalıyor. O da bize etki yapıyor. 1 Temmuzu dört gözle bekliyoruz" dedi.

Hareketliliğin çoğalmasıyla ölü toprağı üzerlerinden attığını ifade eden Özdemir, vatandaşların aşılamaya önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor
Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor
Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor
Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 17:43:23. #1.16#

title