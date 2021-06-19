Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor

- Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanırken esnaf Pazar günlerinin de açılacağı zamanı bekliyor.

- Tarihi ilçede hareketlilik sonrası esnaf Pazar günlerinin açılmasını bekliyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu hareketliliği yaşanırken esnaf Pazar günlerinin de açılacağı zamanı bekliyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu ilçesi eski günlerine dönmeye başladı. Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamayla birlikte sessizliğe bürünen tarihi kent turizm sezonunun açılmasıyla hareketlendi. Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran tarihi ilçeyi gezdi.

Artan hareketlilik nedeniyle bir nebzede olsa yüzü gülmeye başlayan esnaflar, kısıtlamanın bulunduğu Pazar gününün de kaldırılmasını istiyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan esnaflardan Hüsnü Özdemir, "Bir Cumartesimiz var başka da yok. Pazar gününün açık olmadığı sürede olmuyor, açık olması lazım. Cumartesi kente gelen turistimiz akşamında dönüyor. Pazar günü açık olsa burada kalıyor. O da bize etki yapıyor. 1 Temmuzu dört gözle bekliyoruz" dedi.

Hareketliliğin çoğalmasıyla ölü toprağı üzerlerinden attığını ifade eden Özdemir, vatandaşların aşılamaya önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı