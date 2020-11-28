Tarihi ilçe sessizliğe büründü
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Tarihi ilçe sessizliğe büründü

28.11.2020 22:34 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:38
Tarihi ilçe sessizliğe büründü

KARABÜK'ün, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

KARABÜK'ün, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde saat 20.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Karabük'te saatler 20.00'ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması noktasında kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verildi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'Korumanın Başkenti' unvanıyla anılan 18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan ve genellikle 3 katlı, 6- 8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 50 bin nüfuslu tarihi ilçe Safranbolu'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

 

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Tarihi ilçe sessizliğe büründü
Tarihi ilçe sessizliğe büründü
Tarihi ilçe sessizliğe büründü
Tarihi ilçe sessizliğe büründü
Tarihi ilçe sessizliğe büründü
Tarihi ilçe sessizliğe büründü
Tarihi ilçe sessizliğe büründü
Tarihi ilçe sessizliğe büründü
Tarihi ilçe sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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