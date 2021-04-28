- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
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- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde tarihi eserleri 20 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar.

- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde tarihi eserleri 20 bin TL'ye satmak isterken suçüstü yakalandılar.

Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde 3 şahıs tarafından çeşitli tarihi eseleri 20 bin TL karşılığında satmak isterken İl Jandarma Komutanlığı yakalandı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, Ergani İlçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edilmiştir. Şüpheliler, Ergani-Salman mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 2 adet mızrak ucu, 1 adet ok ucu, 1 adet toprak çömlek ile 17 adet çeşitli ölçü ve modelde obje olmak üzere toplam 21 adet tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.

- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar
- Diyarbakır'da Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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