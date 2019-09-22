Tarihi Eminönü Meydanı'nda 15 bin dilim baklava dağıtıldı

22.09.2019 15:15

İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi ile düzenlenen '11. Tarihi Yarımada Baklava Festivali' kapsamında tarihi Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara 15 bin baklava dilimi dağıtıldı. Festivalde 4 ustanın Altın Oklava için kıyasıya mücadelesinde 18 tam altın verildi.



Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinin (BAKTAD) iş birliğiyle düzenlenen '11. Tarihi Yarımada Baklava Festivali', tarihi Eminönü Meydanı'nda başladı. Festivale eski bakan ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve festivale destek veren birçok sivil toplum kuruluşu (STK) başkanı, baklava üreticisi firma temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Festivalde 27 çeşit baklava sergilendi. Festival, Türkiye genelinde 40'dan fazla baklava ustası arasından finale kalan ilk 4 ustanın Altın Oklava için kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Ustalardan birinci olana 8, ikinciye 5, üçüncüye 3, dördüncüye 2 tam altın olmak üzere toplamda 18 tam altın verildi. Festival kapsamında alanda bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak 15 bin adet baklava dilimi hediye edildi. Gaziatep'in yöresel sanatçıları da festivalde mini bir konser verecek.



"Avrupa tarafından Türkiye'nin tatlısı olarak tescillendi"



Ekinlikte katılımcılara kısa bir konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kültürün oluşmasında ve tanımlanmasında en önemli unsurlardan bir tanesi de mutfaktır. Bir toplumun mutfağına bakarak geçmiş birikimleri hakkında bilgi sahibi olunabilir. Tarihi Eminönü Meydanı'nda hem yerli hem de yabancı turistler ile beraber burada beraberiz. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Baklava artık Avrupa tarafından Türkiye'nin tatlısı olarak tescillendi. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Daha fazla tüketmemiz gerekiyor. Çok önemli bir zamandan geçiyoruz. Bu güzel lezzetlerin hepsini tattırmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA