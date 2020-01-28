Tarihi elektrik fabrikasına bir destek daha

28.01.2020 08:32 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:32

Kurul, tarihi elektrik fabrikası projesine de destek olma kararı aldı.

İzmir Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) yeni yıldaki ilk toplantısı tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi. İEKKK toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eser Atak ve TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler'in İzmir Tarih Projesi sunumuyla başladı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarihi Kemeraltı projesiyle ilgili olarak, "Burası dünyanın en eski ve en büyük açık hava alışveriş merkezi olması. Tek başına bu unvan bu kenti dünya markası yapmaya muktedir. Çünkü bu eşsiz bir özellik. Bunun gereğini yapmak için yola çıktık. O zaten orada duruyor, biz yaratmayacağız. Yüzlerce yıldır var. Biz sadece tozunu, pasını, kirini ayıklayacağız, temizleyeceğiz ve onu bütün güzelliğiyle insanlığa armağan edeceğiz, İzmir'in değeri haline getireceğiz. Elimizde ne kadar kıymetli bir cevher bulundurduğumuzun farkındayız" diye konuştu.

İEKK'den Tarihi Elektrik Fabrikası projesine destek geliyor

İEKKK üyelerinden Hasan Denizkurdu Tarihi Elektrik Fabrikası binası konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesine destek verilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurul üyelerinin imzaladığı bir mektup gönderilmesi önerisini sundu. Kurulda mektubun metninin Deniz Kurtoğlu ve Mustafa Güçlü tarafından kaleme alınması kararlaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise mektup desteğiyle ilgili yorum yapmazken, Tarihi Elektrik Fabrikası projesiyle ilgili "Aslında sadece bu bir mekan değil, bir binadan bahsetmiyoruz. İkinci bir Alsancak yaratmaktan, yeni bir yaşam alanı yaratmak istiyoruz. Bizim için Alsancak Garı'ndan itibaren, Tariş binası da dahil olmak üzere, Elektrik Fabrikası ve arkasını içeren yeni büyük bir yaşam alanından bahsediyoruz. Bu yaşam alanında, özellikle de gençler için, sinema platoları, kütüphaneler, kafeteryalar, tiyatrolar, atölyelerin yer almasını arzu ediyoruz..Tarihsel dokuyu hayata geçirerek, onu koruyarak ve oradan yola çıkarak. İzmir Kemeraltı projesi bizi ne kadar heyecanlandırıyorsa, ikinci Alsancak projesi de bizi o kadar heyecanlandırıyor. Elektrik fabrikası da bu projenin tetiğidir" ifadesini kullandı.

"Karşıyaka Stadı için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

İEKKK toplantısında Karşıyaka stadıyla ilgili de konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunun İzmir için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler