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Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı

Bursa'nın UNESCO dünya mirası listesinde yer alan en önemli alanlarından olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesini çevreleyen binalardan birinin daha yıkımı tamamlandı.

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (İHA) - Bursa'nın UNESCO dünya mirası listesinde yer alan en önemli alanlarından olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesini çevreleyen binalardan birinin daha yıkımı tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesinde yıkım çalışmaları ara vermeden sürüyor. Geçen yıl ağustos ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlayan süreç, İşkur, Merkez Bankası binası ve Pirinç Han'ın arkasındaki türbenin etrafını saran dükkanların da aralarında olduğu 29 binanın yıkımı tamamlanırken, Büyükşehir Belediyesi yıkım çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Yıkılan bina sayısı 31

Daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve hanlar, yıkımların ardından bütün ihtişamıyla ortayla çıkmaya başlarken, yine ana caddeye cepheli yaklaşık 150 metrekare alan üzerindeki 6 katlı bir binanın daha yıkımı kontrollü bir şekilde yapıldı. Son çalışma ile birlikte yıkılan bina sayısı 31'e ulaştı. Elde edilen alan ise 4 bin metrekareyi aştı. Alanda yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, kamulaştırması tamamlanan binalar da sırasıyla yıkılacak.

Daha önce yapılan yıkımları yerinde inceleyen ve binaların ne kadar çürük olduğunu kendisinin de gördüğünü hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarihi kimliğini gün yüzüne çıkarmak için ara vermeden çalıştıklarını söyledi. - BURSA

Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı

Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı

Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı

Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı

Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı

Tarihî çarşıyı gölgeleyen bina böyle yıkıldı

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