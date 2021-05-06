Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
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Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor

Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmanlı İmparatorluğunun 17. Padişahı IV. Murad tarafından yaptırılan Adıyaman'da ki Zey Camii'nin altındaki dehlizden 380 yıldan beri su akıyor.

Osmanlı İmparatorluğunun 17. Padişahı IV. Murad tarafından yaptırılan Adıyaman'da ki Zey Camii'nin altındaki dehlizden 380 yıldan beri su akıyor.

Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesinin yer aldığı Adıyaman Merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde Sultan IV. Murat tarafından yaptırılan caminin altından yüzyıllardır su akıyor.

Rivayetlere ve kaynaklara göre, IV. Murad'ın 1638-1639 yılları arasında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için yaptırdığı belirtilen caminin altından çıkan su yüzyıllardır akmaya devam ediyor.

Su kaynağının bulunduğu yere yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edildiği biliniyor. Yöresel olarak kabaaltı veya kantarma ismi verilen dehliz, yıllardan beri vatandaşların serinlemek için geldikleri bir yer.

173 Metrekarelik caminin altında bulunan dehlize gelen vatandaşlar özellikle Ramazan aylarında gelip, su kaynağının bulunduğu yerde zaman geçiriyor.

Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen caminin önünden geçen dere üzerine kurulu Zey Köprüsünün de Sultan IV. Murad tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

Köyün yaşlı sakinlerinden Ramazan Er, dedelerinin söylediğine göre yüzyıllardan beri bu suyun aktığını belirterek, önceden daha fazla su olduğunu son yıllarda azaldığını söyledi.

Mahmut Er isimli yaşlı vatandaş ise, camiyi IV. Murad'ın yaptırdığını, Zey köyünün tarihi bir yer olduğunu, Adıyaman yerleşim yeri değil iken, Zey'in var olduğunu kaydetti.

Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe ise, cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor
Tarihi caminin altından yüzyıllardır su akıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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