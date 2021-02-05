Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi
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Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi

05.02.2021 14:50 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:56
Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami'nin minaresindeki paratonerin bakır kablosunu çalmak isterken imama yakalanan şüpheli, kaçarken şerefedeki ışık sistemine zarar verdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami'nin minaresindeki paratonerin bakır kablosunu çalmak isterken imama yakalanan şüpheli, kaçarken şerefedeki ışık sistemine zarar verdi. Polis, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık girişimi, öğle saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Hekimbaşı Abdullah Molla Sokak üzerindeki 5 asırlık tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Cami'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şüpheli, caminin minaresindeki paratonerin (yıldırımsavar) bakır kablosunu çalmak istedi. Kabloyu çekerek koparttığı sırada şerefedeki ışık sistemine zarar verdi. Cami imamının durumu fark etmesi üzerine paniğe kapılan şüpheli, kaçtı. Öğle namazı için camiye gelen cemaat ise, yaşanana tepki gösterdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi
Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi
Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi
Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi
Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi
Tarihi camideki hırsızlık girişimini imam engelledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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