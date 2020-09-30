Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
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Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor

30.09.2020 08:14 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:18
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor

DENİZLİ'nin Baklan ilçesindeki Boğaziçi Camisi, tavan, kemer, sütun, kapı ve minberindeki süslemelerle dikkat çekiyor.

DENİZLİ'nin Baklan ilçesindeki Boğaziçi Camisi, tavan, kemer, sütun, kapı ve minberindeki süslemelerle dikkat çekiyor. Caminin duvarları üzerine çizilen motifler, eski dönem Türk ahşap ve süsleme sanatından örnekler sunuyor.

Baklan ilçesindeki Boğaziçi Camisi, tavan, kemer, sütun, kapı ve minberindeki süslemelerle dikkat çekiyor. 1767 yılında yapıldığı tahmin edilen dikdörtgen planlı ve 3 sahınlı ibadethane, tarihi süslemeleriyle görsel bir şölen sunuyor. Ahşap geometrik şekillerle bezeli bir kapıdan girilen ibadethanenin iç kısmındaki duvarlar, tavan ve ahşap desteklerde, zengin kalem işi süslemeler yer alıyor. Üzerinde çiçek süslemelerinin bulunduğu Bursa kemerleriyle birbirine bağlanan camide, sütun ve ahşap bölümlerde çok sayıda bitkisel motif yer alıyor. Yeşil, kırmızı ve mavi renklerin yoğun olarak kullanıldığı, süslemelerin kalemle yapıldığı caminin köşelerinde ise ağaç, duvarlarında karanfil servi ağacı ve sümbül motifleri dikkati çekiyor. Anadolu Selçuklu dönemi mimarisi ve süsleme sanatının izlerini taşıyan caminin duvarlarında yer alan, cennet ve cehennemi anlatan tasvirler ise görenleri kendine hayran bırakıyor.

'GÖRENLER HAYRAN KALIYOR'Boğaziçi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Doğuş, ibadethanenin kültürel bir hazine durumunda olduğunu belirtti. Caminin ibadetin dışında da yoğun bir ziyaretçi aldığını dile getiren Doğuş, "Eskiden burası yıkılma tehlikesi geçirdi. Geçtiğimiz yıllarda restorasyon edilip, güçlendirildi. Şu an cuma ve vakit namazları kılınıyor. Camideki motifler kök boyası kullanılarak yapılmış. Duvarlarda cennet ve cehennem tasvirleri var. Adaleti simgeleyen mizan terazisi ve çiçek süslemeleri mevcut. Kültürel anlamda çok zengin bir yer. Burayı görmek için de çok gelen oluyor. Camiyi görenler hayran kalıyor" dedi.'MÜKEMMEL VE HUZUR VERİCİ BİR YER'

Tarihi camide namaz kılan Halil Ağcakan ise, "Ege bölgesinde birçok yeri dolaştım. Ancak gördüğüm en güzel cami burası. Motifleri ve ahşap işçiliği çok güzel. Mükemmel ve huzur verici bir yer. Burada namaz kılınca kendimi dinlenmiş ve huzur bulmuş hissettim" diye konuştu.


Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor
Tarihi Boğaziçi Camisi süslemeleriyle dikkat çekiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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