Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

İhlas Haber Ajansı / Bülent Özkaleli - Haberler | Kültür Sanat

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler Tarihi binada çöplerin temizlemesinin ardından ilaçlama yapıldı Belediye ekipleri tarihi binaya çöp atan apartmanlara tebligat yaptı Çorum'da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina, çevresindeki apartmanlardan atılan çöpler yüzünden çöp...

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Tarihi binada çöplerin temizlemesinin ardından ilaçlama yapıldı

Belediye ekipleri tarihi binaya çöp atan apartmanlara tebligat yaptı

ÇORUM - Çorum'da korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir bina, çevresindeki apartmanlardan atılan çöpler yüzünden çöp eve dönüştü.

Üçtutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokak'ta bulunan ve korunması gereken kültür varlığı olarak tescillenen bir binadan gelen çöp kokularından rahatsız olan vatandaşlar durumu Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yıkılma tehlikesine karşı daha önce tedbir olarak çevresine örülen sac korkulukları söken zabıta ekipleri manzara karşısında şok oldu. Evde inceleme yapan Belediye ekipleri, çöplerin çevredeki apartmanlardan atıldığını tespit ederek gerekli yasal işlemlerin başlatılması için konuyu Belediye Encümenine taşıdı.

Encümen kararıyla mevcut çöplerin haşere üretmesi, sağlığı tehdit eden diğer unsurların ortaya çıkması ve çevre bina sakinlerinin sağlığını tehdit etmesi sebebiyle ivedi olarak boşaltılması ve çöplerin bertaraf edilmesi yönünde karar alındı. Temizlik İşleri ekiplerinin tarihi binada yaptıkları çalışmayla çöpleri temizlemesinin ardından ilaçlama yapılarak çöplerin atıldığı apartmanlara tebligat bırakıldı.

Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Özkaleli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarihi binayı çöp eve çevirdiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:41:14. #1.14#

title