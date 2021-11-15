TARİHİ ALKAZAR SİNEMASI KAPILARINI AÇTI

Beyoğlu'nun sembol adreslerinden Alkazar Sineması 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonrası yeniden kapılarını açtı. Alkazar Sineması'nın açılışı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla gerçekleşti. Refik Anadol'un Alkazar Dreams adlı eserleri sergilendi.

"TARİHİ YAPI KÜLTÜR VE SANATLA İÇ İÇE BİR ŞEKİLDE YAŞAYACAK"

Yapının restorasyon sürecinde maddi destek sağlayan Hışım Grup Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Nizam Hışım ise, "Bu yapının restorasyon süreci 5 sene sürdü. Çünkü yapıda bulunan işlemeler tarihi dokuya uygun bir şekilde restore edildi. Alkazar Sineması önümüzdeki hafta itibarıyla ziyaretçilere açık olacaktır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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