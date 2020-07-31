Tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde sosyal mesafeli bayramlaşma Kırşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı.

Kırşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi'nde düzenlenen programda, vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak bayramlaştı.

Bayram namazında vatandaşlar, Ahi Evran-ı Veli Camisi'ni doldurdu. İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın vaazını dinleyen vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun saf tutarak bayram namazını eda etti.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri, hutbenin ardından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tokalaşmadan bayramlaştı.

Cami çıkışı çikolata ikram edildi.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, protokol üyeleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bazı vatandaşlar da cami içindeki türbede dua etti.

Kaynak: AA