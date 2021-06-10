"Tarihe Not Düşen Öyküler", 106 Yıl Sonra Görevi Öğretmenler Devraldı! Çanakkale Kahramanları Öykülerde Yaşayacak!

Genel Müdürlüğümüz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliği ile yürütülen "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması" adlı proje ilk meyvelerini verdi.

Genel Müdürlüğümüz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliği ile yürütülen "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması" adlı proje ilk meyvelerini verdi.

Çanakkale Savaşı'nı ve kahramanlarını anlatma görevini üstlenen öğretmenlerin öyküleri 106 yıl sonra okuyucuyla buluştu.

"Çanakkale Kahramanları Öykü Kitapları Tanıtım Etkinliği" Şüra Salonu'nda Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY, Bakan Yardımcımız Sayın Reha DENEMEÇ ve programa Onur Konuğu olarak teşrif eden Çanakkale kahramanlarından Ali Faik Bey'in torunu Erdal KABATEPE, Seyit Onbaşı'nın torunu Muhammet YIKAR, İsmail Hakkı Bey'in torunları Levent ve Cihat GÜNDOĞDU'nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Çanakkale kahramanlarını saygıyla yad etmek, anlamak ve anlatmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan bu öykü setinin çocuklar tarafından okunmasının, içselleştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

"Kahramanları unutmamak, bıraktıklarının değerini bilmek müthiş bir vazife"

Çanakkale muharebelerinde feda edilmiş nesillerin, bugünün çocuklarının geleceğini ortaya koyabilmek için çok büyük mücadele verdiğine dikkat çeken Sayın SELÇUK, şunları kaydetti; "Biliyoruz ki o kahramanları unutmamak, bize bıraktıklarının değerini bilmek, bizden sonrakilere de aktarmak, bunları paylaşmak ve çocuklarımıza şehitlerimizin, gazilerimizin, onların neler yaptığının iyi anlatılması, çekilen acıların, geride bırakılanların hepsinin tekrar tekrar ele alınması çok çok önemli. Bir vefa borcumuz var hepsine ve bu borç, bitmeyen bir borç ve hiçbir zaman da ödenemeyecek bir borç. Onun için de daima çalışmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımızın berrak beyinleriyle bizi bekleyen geleceğe dair sağlıklı bilgiler edinmeleri çok önemli. "

Genel Müdürümüz Sayın İsmail ÇOLAK ise yaptığı konuşmada, eşi benzeri görülmemiş kahramanlık hikayelerinin yaşandığı Çanakkale Savaşlarını; sonsuza dek hatırlamak, hatırlatmak ve yeni nesillerde Çanakkale ruhunu ve şuurunu artırmak amacıyla 28 Eylül 2020 tarihinde Bakanlığımız ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasında imzalanan protokolle ilgili Proje'nin hayata geçirildiğini ifade ederek "Çanakkale muharebelerinin yaşandığı alanı ziyaret eden öğretmenlerimiz, hem Çanakkale Savaşlarıyla hem de hikayesini yazacakları kahramanlarla ilgili araştırmalar yapmış, yaklaşık bir yıllık titiz bir çalışma ile Çanakkale kahramanlarının eşsiz ve ölümsüz hatıralarını çocuklarımızın ve gençlerimizin hem kalbinde hem de hafızasında yaşatmak, bu ruhu ve şuuru şanlı olduğu kadar canlı da tutmak amacıyla yazılan 10 öykü, bugün itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır. Bu çalışma vesilesi ile aziz şehitlerimizi rahmet, hürmet ve şükranla anıyor; Proje'nin hayata geçmesini ve ilk eserlerin okuyucuyla buluşmasını sağlayan Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a minnetlerimizi sunuyoruz. ve Tabii ki Çanakkale kahramanlarını çocuklarımızla buluşturan ve konuşturan kıymetli öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Sayın Bakanımızın Proje'nin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiği programın sonunda, öykü yazarı öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: Habermetre