Tarihe geçmiş kadınların resimlerinin yer aldığı sergi açıldı - KASTAMONU
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Kastamonu, Abana, Kültür Sanat

Tarihe geçmiş kadınların resimlerinin yer aldığı sergi açıldı - KASTAMONU

Kastamonu'da kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla Türk ve dünya tarihinde önemli çalışmalara imza atmış kadınların resimlerinin de yer aldığı sergi açıldı.

09.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:29
Tarihe geçmiş kadınların resimlerinin yer aldığı sergi açıldı - KASTAMONU

Kastamonu'da kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla Türk ve dünya tarihinde önemli çalışmalara imza atmış kadınların resimlerinin de yer aldığı sergi açıldı.

Abana Atatürk Ortaokulu ve İnönü Anadolu Lisesi öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı "Kadın" temalı 63 resim sergilendi.

Resim öğretmeni Arzu Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır öğrencileriyle birlikte farklı konularda sergiler açtıklarını söyledi.

Bu seneki konu başlıklarının, "Kadın" olduğunu anlatan Şensoy, "Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün sergimizi açmaya karar verdik. Son dönemde kadına şiddet çok fazla gündem olmaya başladı. Öğrencilerimle birlikte bu duruma dikkati çekmek istedik. İlk önce kadına yönelik şiddet üzerinde durduk ama çok fazla kötümser olur diye düşündük. Ardından halktan kadınlara yer vermeye karar verdik. Çalışmamızı daha da genişleterek tarihe adını yazdırmış, hayatlarında dimdik duran kadınları da vurgulamak istedik. Sadece şiddet gören kadını değil, hayatta dimdik duran güçlü kadınların da resmini çizdik." diye konuştu.

Serginin 3 bölümden oluştuğunu anlatan Şensoy, şöyle devam etti:

"İlk bölümde Türk ve dünya tarihinde isim yapmış kadınlar, ikinci bölümde halktan kadınlar, üçüncü bölümde ise şiddet görmüş kadınlar yer alıyor. Tarihe damga vurmuş kadınlar arasında Zübeyde Hanım, Atatürk'ün manevi kızları olmalarının yanında büyük başarılara imza atan Afet İnan ve Sabiha Gökçen başta olmak üzere yöresel olarak da kahramanımız olan Şehit Şerife Bacı gibi çok sayıda isim var."

Öğrencilerden Bahar Bakırhan, kara kalemle resimler yaptığını belirterek "Resim yapmayı çok seviyorum. Kendimi ifade edebiliyorum. Hayatın içindeki insanların resimlerini yaptım." ifadelerini kullandı.

İlayda Karaçam ise "İlk kadın tiyatrocu olduğu için Afife Jale'nin resmini yaptım. Tiyatroya karşı ilgim vardı. Afife Jale'nin hayatını araştırdığımda büyük acılar çektiğini öğrendim ve onun resmini çizmek istedim." dedi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen açılışa, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Abana İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Yeğim, Abana İnönü Anadolu Lisesi Recep Atak, Abana Atatürk Ortaokulu Müdürü Erkan Katkıcı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Tarihe geçmiş kadınların resimlerinin yer aldığı sergi açıldı - KASTAMONU

Kaynak: AA

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Tarihe geçmiş kadınların resimlerinin yer aldığı sergi açıldı - KASTAMONU

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