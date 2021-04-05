Tarihçi Dr. Mehmet Genç'in şahsi kütüphanesi ve araştırma dosyaları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı
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Tarihçi Dr. Mehmet Genç'in şahsi kütüphanesi ve araştırma dosyaları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı

Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Tarihçi Dr. Mehmet Genç'in şahsi kütüphanesi ve araştırma dosyaları, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, tarihçi Dr. Mehmet Genç'in şahsi kütüphanesi ve araştırma dosyaları, ailesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, tarihçi Dr. Mehmet Genç'in şahsi kütüphanesi ve araştırma dosyaları, ailesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı.

Merhum Mehmet Genç'in araştırma dosyaları ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından dijitalleştirilerek, araştırmacıların istifadesine sunulacak.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, usta tarihçinin yaklaşık 60 yılda bir araya getirdiği, 15 bin ciltlik şahsi bir araştırma kütüphanesine sahip olduğunu söyledi.

"Araştırma notları, 100 klasörü geçiyor"

Özvar, şahsi kütüphanenin yanı sıra Genç'in çalışmalarının arasında Osmanlı arşivlerindeki araştırmalarıyla alakalı topladığı vesikalar ve bu vesikalara dair tuttuğu notların da bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu notlar konularına göre ayrılmış klasörler içinde bulunuyor. Hocanın bu arşiv belgelerine dayalı araştırma notları, 100 klasörü geçiyor. Bunlar hocanın kitap yazmak, makale telif etmek maksadıyla Osmanlı Arşivi'nde yıllarca çalışıp biriktirdiği, tuttuğu notlardı. Mehmet Bey, ciddi araştırmacı olarak gördüğü kimselerle bu klasörlerini cömertçe paylaşır, onların çalışmalarına yardım ederdi. Hem kütüphane hem de hocanın araştırma notları Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı. Zaten vefatından önce de hocamızın en büyük dileği kütüphanesinin dağılmaması ve araştırma dosyalarının ehli tarafından çalışılmasıydı. Kendisi bunu yıllarca hem kendisi için hem de kendisinden sonra gelecek araştırmacılar için hazırladığını söylerdi."

"Katalog çalışması kütüphane tarafından hizmete sunulacak"

İktisat tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Mehmet Genç'in araştırma dosyalarının Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlanmasına ilişkin ise Özvar, "Kütüphaneler satılmak istendiğinde gerçek kıymetinin çok ama çok altında gider. Kitabın kıymetini parayla değil de araştırmacının ona verdiği ehemmiyetle ölçmek lazım. Bu açıdan bakıldığında hocanın kütüphanesinin hakikaten araştırmacılar için çok kıymetli olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erol Özvar, merhum Genç'in yasal varisi iki kızının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onların rızasıyla Millet Kütüphanesi'ne hocamızın çalışmaları bağışlandı. Vefatından önce de hocamız çalışmalarını Millet Kütüphanesi'ne bağışlamayı düşünüyordu. Hocayı asıl ilgilendiren kitaplardan ziyade araştırma dosyalarıdır. Onlar 60 senede bir araya getirilmiştir. Bunlar Cumhurbaşkanlığı ile yapılan protokol gereği öncelikle dijital hale getirilecek. Klasörlerin içinde her biri ayrı bir temaya, konuya göre kategorize edilecek. Yani bir anlamda bir katalog çalışması yapılacak. Sonra bu katalog çalışması kütüphane tarafından hizmete sunulacak."

Marmara Üniversitesi'nde Dr. Mehmet Genç'in en yakın öğrencisi Prof. Dr. Fehmi Yılmaz'ın girişimleriyle "Mehmet Genç İktisat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin kurulma aşamasında olduğu bilgisini veren Özvar, bu merkez vasıtasıyla Genç'in çalışmalarından yola çıkılarak hazırlanan dijital katalogdan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden alınacak özel izinle araştırmacıların istifade edebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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