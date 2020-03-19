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Fatih Keskin, Keskin, Güncel

Tapuda yeni dönem! İnternetten yapılacak

Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdür Vekili Fatih Keskin, korona virüsü tedbirleri kapsamında, Web-Tapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini hatırlatarak, sadece ıslak imzalı belgeler için...

19.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:56
Tapuda yeni dönem! İnternetten yapılacak

Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şube Müdür Vekili Fatih Keskin, korona virüsü tedbirleri kapsamında, Web-Tapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini hatırlatarak, sadece ıslak imzalı belgeler için müdürlüklere gidilebileceğini bildirdi.

Tapu ve kadastro müdürlüklerinde işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini belirten Keskin, uygulamaya geçirdikleri Web-Tapu projesinin korona virüs tehdidiyle daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Web-Tapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini ve gerekli belgelerin uygulama üzerinden müdürlüklere gönderildiğini aktaran Keskin, vatandaşların sadece ıslak imza atmak için müdürlüklere gitmesi gerektiğini aktardı.

Web- Tapu uygulaması nedir? Nasıl giriş yapılır? Web- Tapu uygulaması ile hangi işlemler gerçekleştirilir?

Web- Tapu, tüm vatandaşların taşınmazlarını dijital ortamda takip edebildikleri ve yönetebildikleri sistemdir. Web- Tapu sistemine, tkgm.gov.tr internet sitesindeki webtapu linki üzerinden e-devlet şifresi ile üye olup daha sonra T.C kimlik numarası ve oluşturulan kullanıcı şifresi ile giriş yapılmaktadır.

Web- Tapu ile neler yapabilir siniz?

Tapu Müdürlüğü'ne gitmeden internetten işlem başvurusu yapabilir, gerekli belgeleri internetten gönderebilir ve başvurunuzu takip edebilirsiniz.

Taşınmaza beyan belirtmesi koyarak, sahtecilik girişimlerine karşı önlem alabilirsiniz.

Taşınmazlarınızın tapu kaydı ve tapu senedini alabilirsiniz.

Tapu ve Kadastro harçlarını ve döner sermaye ücretini elektronik ortamda ödeyebilirsiniz.

Taşınmazınızla ilgili bilginiz dışında oluşan işlemlerden bilgilendirilirsiniz.

Ayrıca bir konuyu özelikle vurgulamak istiyorum olur ya insanımız diyebilir. İnternet ortamında web tapu sistemin de bu işlemleri yaparken herhangi bir yanlışlık yaparsam başıma bir iş gelebilir mi? şeklinde bir tereddüt yaşamasın çünkü gelip ıslak imzasını atmadıktan sonra işlemin gerçekleşmesi mümkün değildir. Uygulama aşamalarında arada bir yanlışlık yapsa dahi zaten sistem ikaz ediyor, şunu şu şekilde düzelt diyor bütün işlem sağlıklı bir şekilde yapıldıktan sonra kendisine randevu saati veriliyor ve o saatte de gelip imzasını atıp işlemi bitiriyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün covid-19 (corona) virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde webtapu sisteminin zorunlu hale geldiğine ilişkin duyuru metni aşağıdadır;

"Genel Müdürlüğümüzün aldığı tedbirler doğrultusunda Covid-19 (corona) virüsü ile etkin mücadele sağlanabilmesi, halkımızın ve personelimizin sağlığının korunabilmesi amacıyla 18.03.2020 tarihinden itibaren; Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular Web-tapu sistemi üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr ), işlem(randevu) talepleri ise(yabancı uyruklu kişiler dahil)

Alo-181 çağrı merkezi aracılığıyla veya www.tkgm.gov.tr adresinden online olarak yapılacak olup, Tapu ve Kadastro müdürlüklerine randevusuz, manuel olarak yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ayrıca Web-tapu sistemi üzerinden alınan başvurularda vatandaşlarımız sadece imza aşamasında müdürlüklerimize geleceğinden bu yöntemin seçilmesi kendilerine kolaylık ve rahatlık sağlayacaktır.

Online başvurusu alınan işlem sahipleri Tapu Müdürlüklerindeki bekleme salonlarına randevu saatinde kabul edilecektir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına randevu saatinde müdürlüklerde olunması önem arz etmektedir.

Yabancı uyruklu talep sahiplerinin her türlü mevzuat ve vatandaşlığa ilişkin bilgi talepleri www.yourkeyturkey.gov.tr üzerinden karşılanacaktır. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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