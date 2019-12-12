Tapu personeline başarı belgesi verildi

12.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:00

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Tapu Müdürlüğü personeline başarı belgesi verildi.





Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop tarafından Sandıklı Tapu Müdürlüğünde düzenlenen törenle çalışanlara özverili çalışmaları nedeniyle belge takdim edildi.





İlçe dahilinde yapılan toplulaştırma iş ve işlemleri esnasında tapu çalışanlarının gösterdiği gayret ve öz verili çalışmalar nedeniyle başarı belgelerinin verildiğini belirten Kaymakam Tortop, çalışanlara teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA