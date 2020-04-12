Tapu İşlemleri için Blockchain Teknolojisi Önerildi Corona virüsü salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde uzmanlar, virüsün yayılımını önlemek için sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Corona virüsü salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde uzmanlar, virüsün yayılımını önlemek için sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Kişilerin birbirleriyle etkileşimini minimuma indirmek için ise yapılması zorunlu işlerle ilgili çeşitli alternatif yöntemler öneriliyor. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla, bir öneri de Blockchain Türkiye Platformu Yönetim Kurulu üyesi Barış Özistek tarafından getirildi.

Barış Özistek, tapu işlemleri için Blockchain teknolojisinin kullanılabileceğini bu sayede kişilerin birbirleriyle görüşmek zorunda kalmadan tapu işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini belirtti. Blockchain teknoloji sayesinde, internet üzerinden, dijital para kullanılarak tapu işlemlerinin yapılabileceğini belirten Özistek, dijital paranın gönderilip tapu kaydının Blockchain üzerinden alınabileceğini böylece hiçbir şekilde temas ya da yüzyüze görüşmenin gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

Arttırılmış Gerçeklik Sayesinde Evleri Çevrimiçi Gezmek Mümkün

Gayrimenkul sektörünün büyük veri, yapay zekâ ve blockchain teknolojileriyle düzenlenmesi sonunda da gayrimenkul sektörünün teknolojik olarak borsalaşması amacıyla kurulan GABORAS tarafından düzenlenen Blockchain teknolojisinin gayrimenkul sektörüne etkileri konulu bir etkinlikte konuşma yapan Barış Özistek, tapu işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Blockchain teknolojisinin altyapısının hazır olduğunu ifade etti. Etkinlikte yer alan bir başka konuşmacı, Next Proptech Fonu Kurucusu Bekir Yener Yıldırım ise gayrimenkul sektöründe teknolojik dönüşümün başladığını, kira toplama, aidat ödeme gibi işlemlerin teknoloji kanalıyla yapıldığını ifade etti. Ödeme işlemlerinin yanı sıra, artık emlakçıyla buluşup kiralanacak ya da alınacak evin gezilmesinin de arttırılmış gerçeklik sayesinde çevrimiçi olarak gerçekleşebildiğini ifade eden Yıldırım, Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafenin son derece önemli olduğu şu günlerde, evlerden, internet üzerinden güvenli bir şekilde çok daha fazla gayrimenkul işlemlerinin yapılabileceğini belirtti.