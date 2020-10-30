Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller nerelidir? Tansu Çiller kaç yaşındadır?

Bir dönemin Türkiye politiskasına yön veren güçlü söylemleri sağlam duruşula birçok kişide hayranlık uyandıran seveni kadar sevmeyeniş de olan tartışmalı eski politikacı, siyaset insansı ve eski Türkiye Başbakanı Tansu Çiller kimdir? Tansu Çiller nerelidir? Tansu Çiller kaç yaşındadır?

Tansu Çiller iddialı duruşu ve kadın iktidarında oldukça tartışmalı bir isimdi. Peki, Tansu Çiller kimdir? Tansu Çillernerelidir? Tansu Çiller kaç yaşındadır?

TANSU ÇİLLER KİMDİR?

Tansu Penbe Çiller (24 Mayıs 1946, İstanbul): Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı. Gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden, Selanikli Muazzez Çiller'in (1909-1995) tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul, Fındıklı'da, İsmet İnönü İlkokulu'na kaydoldu.

TANSU ÇİLLER EĞİTİM HAYATI

Babası Necati Çiller'in Bilecik Valisi olarak atanmasıyla, 1953 yılında, Bilecik Edebali İlkokulu'nun beşinci sınıf öğrencisi oldu.

Babasının milletvekilliği adaylığı için emekliye ayrılmasıyla tekrar ailesiyle İstanbul'a dönen Çiller, Demokrat Parti'nin, okulunun adını değiştirmesiyle ilkokul diplomasını İsmet İnönü değil Namık Kemal İlkokulu'ndan aldı.

Necati Çiller, Muğla'dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 1954 seçimleri'nde seçilemedi. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu olan Tansu Çiller, 1967'de Robert Kolej Yüksek Okulu'nun (bugün Boğaziçi Üniversitesi) Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde verdi (1971), doktora üstü öğrenimini Yale Üniversitesi'nde devam ettirdi. 1971-73 arasında Franklin & Marshall College'da yardımcı profesör olarak çalıştı.

1974 ve 1975 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev aldı. 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Tansu Çiller'in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır.

TANSU ÇİLLER ÖZEL HAYATI

1963'te Özer Uçuran'la evlendi. Eşiyle birlikte ABD'ye giden Çiller New Hampshire Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı (1969)

TANSU ÇİLLER BAŞKANLIĞI VE SİYASİ YAŞAMI

Çiller'in, hükümetin başına geçmesini izleyen iki hafta içinde Sivas (2 Temmuz) ve Başbağlar (6 Temmuz) katliamları yaşandı. 10 Ekim 1993'te Avrupa Konseyi toplantısı için gittiği Viyana'da, Kürt sorununun çözümü yolunda "BASK modeli"ni telaffuz etmesine rağmen, daha sonra tam aksi yönde seyreden bir rotaya yöneldi.

Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ın kuzeyinde meydana gelen iktidar boşluğundan yararlanarak eylemlerini giderek tırmandırmakta olan PKK'yı ileri düzeyde zayıflatacak bir politika izlemeyi tercih etti. Operasyonun ardındaki kilit isim olan dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, terörle mücadelede Çiller ile uyumlu çalışmalarıyla tanındı.