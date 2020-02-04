Tansu Biçer kimdir? Tansu Biçer nereli? Tansu Biçer diziler ve TV şovları

04.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:54

Tülin Özen ile uzun süredir birlikte olan Tansu Biçer kimdir, kaç yaşında? Dizilerle olduğu kadar, tiyatro oyunları, sesledirme ve sinemada da izleyenlele buluşuyor. Son olarak Çukur dizisi ile büyük beğeni toplamıştı. Birçok dalda ödül sahibi olan oyuncu Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi. İşte Tansu Biçer hakkında merak edilenler...

TANSU BİÇER KİMDİR?

Tansu Biçer, 4 Temmuz 1978'de Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine Karşıyaka Şemikler Lisesi'nde tamamlayan Biçer, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında Tiyatro Anadolu'da sahne almaya başlayan Tansu Biçer, 2002'de İstanbul'a yerleşip Semaver Kumpanya ekibine dahil oldu.

Aynı zamanda pek çok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları gerçekleştirdi."Dişi Kuş" dizisiyle ekranlara gelen Tansu Biçer, "Hırsız Polis", "Kapalı Çarşı", "Muhteşem Yüzyıl", "Şubat" gibi dizilerde rol aldı.

ONUR ÜNLÜ FİLMLERİNİN VAZGEÇİLMEZ OYUNCUSU

Onur Ünlü filmlerinin vazgeçilmez oyuncu kadrosunda olan Tansu Biçer, 2008 yılında "Güneşin Oğlu" filminde yer aldı. Bu filmde Haluk Bilginer, Özgü Namal, Köksal Engür gibi isimlerle çalışan Biçer, 2009 yılında başka bir Onur Ünlü filmi olan "Beş Şehir" ile Sadri Alışık Ödülleri, İstanbul ve Altın Portakal Film Festivalleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu. Bu filmle büyük beğeni toplayan Tansu Biçer, 2011 yılında "Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi " ile tekrar beyaz perdede yer aldı.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

2012 yılında yönetmenliğin Ali Aydın'ın üstlendiği "Küf" filminde yer alan Tansu Biçer, bu filmle 49. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. 2013'te Mahmut Fazıl Coşkun'un yönetmen koltuğuna oturduğu "Yozgat Blues" filminde canlandırdığı karakterle büyük beğeni topladı. Biçer, "Yozgat Blues" ile 20. Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" seçildi. Tansu Biçer, 2014 yılında yine Onur Ünlü'yle "İtirazım Var" filminde bir araya geldi.

BEŞ KARDEŞ DİZİSİYLE BEĞENİ TOPLADI

2015 yılında Kanal D'de ekranlara gelen "Beş Kardeş" dizisiyle ekranlara gelen Tansu Biçer, Serkan Keskin, Osman Sonant, Nadir Sarıbacak, Fatih Artman gibi isimlerle Onur Ünlü yönetmenliğinde bir araya geldi. Biçer, Onur Ünlü'nün "Kırık Kalpler Bankası" filminde yer aldı. Tansu Biçer, son olarak "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde komiser olarak rol aldı.

Tansu Biçer, 4 yıldır "Yük" filminin setinde tanıştığı Tülin Özen'le birlikte.