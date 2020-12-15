Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kaç yaşında, aslen nereli?

Tanju Özcan kimdir? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar haberimizde.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973, Bolu doğumlu Türk avukat ve siyasetçi. 2011-2019 yılları arasında Bolu milletvekili olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimleri'nde partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den Bolu Belediye Başkanlığına seçildi. 12 Aralık 1973 tarihinde Galip Bey ve Emine Hanım'ın çocuğu olarak Bolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluşunun ardından serbest avukat olarak çalıştı. Milletvekili seçilmeden önce Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor Yöneticiliği görevlerini sürdürdü.

TANJU ÖZCAN SİYASİ KARİYERİ!

İlk defa 2011 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIV. Dönem Başkanlık Divanı Kâtip üyesiydi. Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Partisi CHP'den Bolu Belediye Başkanı olarak aday gösterildi. Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde kendi isteğiyle Kur'an-ı Kerîm'e el basıp yemin ederek belediye başkanlığı görevini selefi Alaaddin Yılmaz'dan devraldı.[1] Milletvekilliğinden istifa etti.