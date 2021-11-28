Tanju Özcan'dan tartışma yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haber türk ekranlarında yayınlanan HT Masa programında konuk oldu. Özcan,Sevilay Yılman'ın moderatörlüğünde gazeteci Nagehan Alçı ve Nihal Bengisu Karaca'nun sorularını yanıtladı.

İSTANBUL MAFYASI'NDAKİ BOŞLUĞU SURİYELİLER DOLDURACAK

Oldukça hararetli geçen tartışmalar sırasında Tanju Özcan, Nagehan Alçı'nın "Suriyeliler sanki potansiyel suçluymuş gibi bir tablo çiziyorsunuz" sözlerine karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiç öyle bir şey çizmiyorum. Ben potansiyel suçlular falan dedim mi? Suriyelilerin mafya olmasıyla ilgili o konuşmamı açıp izlerseniz, İstanbul mafyasının nasıl doğduğunu anlatıyorum. İlk mafya neydi? Doğu Karadeniz'den gelen eğitimsiz toplum. İstanbul'da Laz mafyası dediler. Sonra ne oldu? Bunlar para kazandı, çocukları okudu, bıraktılar bu işleri. Bu boşluğu kim doldurdu? Doğu'dan, Güney Doğu'dan gelen eğitimsiz Kürtler doldurdu. Şimdi Kürtler de belli bir eğitim seviyesine geldi. Şu anda büyük bir boşluk var. Bunu kim dolduracak. Eğitimsiz olanlar dolduracak. Aç kalanlar dolduracak"

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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