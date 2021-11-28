Tanju Özcan'dan tartışma yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak
Suriyelilere karşı politikaları ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Habertürk ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul mafyasında şu anda büyük bir boşluk olduğunu ifade eden Özcan, "İlk mafya neydi? İstanbul'da Laz mafyası dediler. Sonra ne oldu? Bunlar para kazandı, çocukları okudu, bıraktılar bu işleri. Sonra Kürtler doldurdu. Şimdi Kürtler de belli bir eğitim seviyesine geldi. Şu anda boşluğu kim dolduracak. Eğitimsiz olanlar dolduracak" dedi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haber türk ekranlarında yayınlanan HT Masa programında konuk oldu. Özcan,Sevilay Yılman'ın moderatörlüğünde gazeteci Nagehan Alçı ve Nihal Bengisu Karaca'nun sorularını yanıtladı.
İSTANBUL MAFYASI'NDAKİ BOŞLUĞU SURİYELİLER DOLDURACAK
Oldukça hararetli geçen tartışmalar sırasında Tanju Özcan, Nagehan Alçı'nın "Suriyeliler sanki potansiyel suçluymuş gibi bir tablo çiziyorsunuz" sözlerine karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:
"Hiç öyle bir şey çizmiyorum. Ben potansiyel suçlular falan dedim mi? Suriyelilerin mafya olmasıyla ilgili o konuşmamı açıp izlerseniz, İstanbul mafyasının nasıl doğduğunu anlatıyorum. İlk mafya neydi? Doğu Karadeniz'den gelen eğitimsiz toplum. İstanbul'da Laz mafyası dediler. Sonra ne oldu? Bunlar para kazandı, çocukları okudu, bıraktılar bu işleri. Bu boşluğu kim doldurdu? Doğu'dan, Güney Doğu'dan gelen eğitimsiz Kürtler doldurdu. Şimdi Kürtler de belli bir eğitim seviyesine geldi. Şu anda büyük bir boşluk var. Bunu kim dolduracak. Eğitimsiz olanlar dolduracak. Aç kalanlar dolduracak"
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