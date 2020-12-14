Tanju Çolak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tanju Çolak hayatı ve biyografisi nedir?

Tanju Çolak kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Tanju Çolak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TANJU ÇOLAK KİMDİR?

Tanju Çolak (d. 10 Kasım 1963, Samsun), Santrafor mevkinde görev almış Türk eski millî futbolcudur. Tanju Çolak, Türk futbol tarihinin 335 gol ile gelmiş geçmiş en golcü futbolcusu, 39 gol ile Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcusu ve 6 gol ile Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan futbolcusu rekorlarını elinde bulundurmaktadır. Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü alan tek Türk futbolcu olan Tanju Çolak, aynı zamanda Süper Lig'de 240 golle en çok gol atan 2. futbolcudur.

FUTBOL KARİYERİ

Kulüp kariyeri

Futbola 10 yaşında Samsun Yolspor'da başladı. Daha sonra Samsunspor'a transfer olan, Tanju Çolak, 2'si 1. Lig olmak üzere 5 kez üst üstte, toplamda da 7 kez gol kralı olmuştur.

Samsunspor'da 2 defa 1. Lig'de, 2 defa da Süper Lig'de olmak üzere 4 kez üst üstte gol kralı olmuştur. (1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87) oldu. Bu başarılarından sonra 1987-88 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 39 gol atarak kariyerinde 5., Süper Lig üçüncü defa gol krallığına ulaşırken hem Metin Oktay'a ait bir sezonda en çok gol atma rekorunu kırdı, hem de Avrupa liglerinde o yıl en çok gol atan futbolcu unvanını aldı. 1988-89 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Tanju Neuchâtel Xamax ve AS Monaco FC'ya attığı gollerle takımı sırtlayan oyuncu oldu. 1989 yılında Zico'nun jübile maçında Tanju Çolak turnuvanın karmasında yer almayı başardı. 1990-91 sezonunda dördüncü gol krallığına ulaştı.

1991-92 sezonunda olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe forması ile de aynı başarısını sürdüren Tanju, 53 maçta 50 gol attı ve 1992-1993 sezonunda beşinci ve son kez gol kralı oldu. Cem Uzan'ın İstanbulspor'u satın almasının ardından, astronomik bir yıllık maaşla 1. Ligde mücadele eden İstanbulspor'a transfer oldu. Çolak, 1994'te, kaçak Mercedes davası nedeniyle aldığı hapis cezası yüzünden, mecburen 1994'te futbolu bıraktı. Jübile maçı 29 Temmuz 1998 tarihinde Fenerbahçe Stadı'nda Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynandı.

Millî takım kariyeri

55 kez millî takıma çağrılan Tanju Çolak, 14 kez Türkiye U-18, 10 kez Türkiye U-21, 31 kez de Türkiye A Millî takım formasını giymiş ve bu maçlarda 12 gol atmıştır.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlamış, önce Siirtspor sonra Göztepe'de teknik direktörlüğüne gelmiştir. Kısa dönem A2 millî takım teknik direktörlüğü yapmıştır.

Menajerlik kariyeri

Tanju Çolak 2000 yılından sonra teknik direktörlüğe ara vermiştir ve kendisinin kurduğu Progol adında menajerlik bürosunda menajerlik yapmaktadır. Tanju Çolak aynı zamanda bir spor gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

24 Aralık 2011 tarihinde Siirtspor Kulübünün olağan kongresinde hazırlanan tek liste ile, kongreye katılan üyelerden 158'inin oyunu alan Çolak başkan seçildi.

Tanju Çolak, yaptığı konuşmada, Siirt'te bir başarı öyküsü yazmaya başlayacaklarını iddia ederek,

"Kendi öz kaynaklarımızı yaratmak zorundayız. İlk icraat olarak, bugüne kadar başarılamayan bir tesis yapma hazırlığı içerisindeyiz. Çok güzel şeyler olacak, birlik beraberlik içerisinde olursak başarı gelecek. Siirt, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının dalgalandığı bir yerdir. İstanbul'da oturuyorum ama Siirt'in başarısı için hep birlikte çalışacağız „

dedi. Kongrede ayrıca, kulübün sarı-mavi olan forma renklerinin, beyaz-kırmızı-siyah olarak değiştirilmesi de kararlaştırıldı.

SİYASİ YAŞAMI

Tanju Çolak Şubat 2009 yılında, İstanbul Beylikdüzü'nde, MHP'den 1. sıra Meclis üye adayı oldu ancak seçilemedi.

12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) milletvekili aday adaylığını koymuştur.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri için Samsun veya İstanbul'dan milletvekili aday olmayı planlamaktadır.