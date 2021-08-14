Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti
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Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti

Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Tomarza İlçesini ziyaret etti.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Tomarza İlçesini ziyaret etti.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İlçe Belediye Başkanı Davut Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Şahin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Yıldız ilk olarak Tomarza Merkez Camisinde öğle namazını kıldıktan sonra cami cemaatine aşure dağıttı. Yakınlarını kaybedenlere taziye ziyaretinde bulunduktan sonra ilçe merkezinde düğünlere katılan Yıldız; yeni evlenecek gençlere mutluluklar diledi.

İlçedeki esnafları ziyaret ettikten sonra yeni yapılan İncilli Çavuş Parkını da gezerek çalışmalar hakkında Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin'den bilgiler alan Taner Yıldız, vatandaşlarla da görüştükten sonra ilçeden ayrıldı. - KAYSERİ

Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti
Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti
Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti
Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti
Taner Yıldız Tomarza'yı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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