Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisi Alef'in Yayın Tarihi Belli Oldu

Blutv'nin mistik polisiye serisi ALEF'in ikinci sezonu "ALEF: Mal-i Hülya" için geri sayım başladı.

Başrollerini Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı, yayınlanan ilk tanıtımıyla Kapadokya'nın mistik ve büyüleyici atmosferindeki sahneleriyle konuşulan ve 7 Nisan'da seyirciyle buluşacak olan "ALEF: Mal-i Hülya"nın afişi yayınlandı.

Dizinin mistik ruhunun ve Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinin eşlik ettiği, kısa sürede büyük beğeni alan afişi Berkcan Okar tasarladı.

Geçmişin tozlu raflarından günümüze kadar ulaşan sırların, şifrelerin ve gerçeğin izinde/peşinde mistik bir yolculuğa çıkaran ALEF: Mal-i Hülya 7 Nisan'da ilk dört bölümüyle BluTV'de yayınlanmaya başlayacak.

MAY Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede'nin bestelediği ALEF 2.sezonun senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Hande Soral, Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinozlu, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos, Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.

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