TANDIRDA YANAN KADIN: EKMEK PİŞİRMEK DEĞİL KÖYE ADIM BİLE ATMAM - Haberler
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TANDIRDA YANAN KADIN: EKMEK PİŞİRMEK DEĞİL KÖYE ADIM BİLE ATMAM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'da, ekmek pişirirken tandıra düşen ve Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Melek Akar (60), "Ekmeği çıkarırken tandıra düştüm. Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam" dedi.

ERZİNCAN'da, ekmek pişirirken tandıra düşen ve Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavi gören Melek Akar (60), "Ekmeği çıkarırken tandıra düştüm. Bırakın ekmek pişirmeyi, o köye bir daha adım bile atmam" dedi.

Tercan ilçesi Tepebaşı köyünde, 4 çocuk annesi Melek Akar, ailesinin haftalık ihtiyacı olan ekmeği pişirmek için tandırı yaktı. Gün boyu çalışan Akar, son ekmekleri çıkarırken dengesini kaybedip, tandıra düştü. Alevlerin kor olduğu tandırdan kendi kendine çıkabilen Akar, komşuları tarafından Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elleri, başı ve saçları yanan Akar, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Melek Akar, yaşadıklarını anlatarak, "Evde kimse yoktu, tektim, ekmek pişirdim. Pişirdiklerimi götürdüm, son ekmeği yaparken farkında bile olmadım, dengemi kaybettim, tandırın içine düştüm. Tandırdan çıkabilmek için çok mücadele ettim. Kendi imkanlarımla çıkmayı başardım. Duyanlar tandırdan çıkabilmiş olmama çok şaşırdı. 40 seneden fazladır ekmek pişiriyorum. Yani acemi değilim ki. Diyeyim 'Ben acemiydim, onun için düştüm'. Bacağım ağrıyordu. Kendimi tutamadım, ekmeği çıkarana kadar tandıra düştüm. Bundan sonra bırakın ekmek pişirmeyi daha o köye adım bile atmam. Ne gideyim ne de göreyim, vallahi çok üzülüyorum" diye konuştu.

TANDIRDA YANAN KADIN: EKMEK PİŞİRMEK DEĞİL KÖYE ADIM BİLE ATMAM

TANDIRDA YANAN KADIN: EKMEK PİŞİRMEK DEĞİL KÖYE ADIM BİLE ATMAM

TANDIRDA YANAN KADIN: EKMEK PİŞİRMEK DEĞİL KÖYE ADIM BİLE ATMAM

TANDIRDA YANAN KADIN: EKMEK PİŞİRMEK DEĞİL KÖYE ADIM BİLE ATMAM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TANDIRDA YANAN KADIN: EKMEK PİŞİRMEK DEĞİL KÖYE ADIM BİLE ATMAM - Haberler
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